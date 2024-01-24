Под Исландией работает "адская печь": снимок NASA фиксирует огромное количество тепла в трещинах

Несмотря на то, что сейсмическая активность снизилась, многовековые трещины, открывшиеся на острове все еще извергают огромное количество тепла.

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В конце декабря 2023 года местные власти были вынуждены эвакуировать население небольшого исландского городка Гриндавик из-за угрозы извержения вулкана. После этого на поверхности земли появилась трещина, из которой вылилась горячая лава, пишет Science Alert.

Ученые предупреждали, что вулкан вот-вот извергнется, но в конце концов этого не произошло и сейсмическая активность в регионе пошла на спад. Пока в январе 2024 годы события не приобрели новый поворот: недалеко от Гриндавика появились новые трещины, из которых вновь появилась раскаленная лава. В результате ученые предположили, что существует некий цикл, по которому движется лава.

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19 января Исландское метеорологическое бюро опубликовало последнее обновление: Гриндавик все еще подвергается риску возникновения новых разломов, которые бездействовали последние 800 лет, также могут появиться новые трещины, извергающие лаву без предупреждения. В то же время сейсмическая активность в регионе снижается, хотя ситуация все еще остается неопределенной.

Трещины, образовавшиеся в январе 2024 года, кажутся очень горячими, в то время как потоки лавы от более раннего извержения в декабре 2023 года остыли Фото: NASA Earth Observatory

Теперь NASA показали новый снимок, сделанный тепловым инфракрасным датчиком на борту спутника NASA Landsat 9. На кадре также видно, сколько тепла все еще вырывается из трещин возе Гриндавика, на линии разлома, которая оставалась дремлющей последние 800 лет до этого момента.

Исследователи отмечают, что кадр был сделан 16 января 2024 года, через два дня после того, как две новые трещины открылись в регионе. Цифровая модель рельефа местности показывает первую трещину от 14 января, ее длина выросла на 900 метров, а также вторую, которая прорвала периметр города. Более того, на снимке видно, что потоки лавы, вырвавшиеся на поверхность еще в декабре 2023 года все еще остаются раскаленными.

Изображение потоков лавы в искусственных цветах, полученное 17 июля 2023 года прибором Operational Land Imager-2 (OLI-2) Фото: NASA Earth Observatory

Отметим, что за последние менее чем три года на полуострове Рейкьянес появилось в общей сложности пять трещин. Ученые даже предположили, что эти извержения могут стать началом цикла извержений, который может продлиться столетия.

По словам геолога из Университета Западной Вирджинии Хайме Торо, Исландия представляет собой одно из самых вулканически активных мест на планете. Это связано с тем, что она находится на вершине срединно-океанического хребта, который медленно отделяется, тогда как снизу поднимается мантийный шлейф. Фактически остров разделен надвое границей тектонических плит между Северо-Американской и Евразийской плитами.

Ранее Фокус писал о том, что нечто пытается прорваться в этот мир: ученые записали капризный ропот недр Исландии.