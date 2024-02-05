Виверження вулкана в Ісландії: лава "бере в облогу" крихітне рибальське містечко (фото)

Зображення з космосу показують, як лава оточує ісландське рибальське містечко — вчені зробили фото з космосу.

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Ще торік науковці зафіксували перше виверження ісландського вулкана, внаслідок чого близько 4000 мешканців місцевого рибальського містечка Гріндавік було евакуйовано. Потім сейсмічна активність на деякий час стихла, поки не відродилася з новою силою на початку січня цього року, пише Space.

Тепер дослідники також спостерігають скупчення великої кількості магми в надрах Ісландії — припускають, що повторне виверження вулкана може відбутися протягом кількох днів або тижнів. Наприкінці січня 2024 року місія Copernicus Sentinel-2 Європейського космічного агентства (ЄКА) зробила знімок темних плям лави, що застигли біля евакуйованого рибальського села Гріндавік. На кадрах видно, як області, вкриті застиглою лавою, виділяються на тлі свіжого білого снігу.

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Зазначимо, що вулканічна система Сварценгі розташована приблизно за 4 кілометри на північ від Гріндавіка. Останні виверження вулканів тут спостерігалися 14 і 18 січня — у результаті утворилися тріщини, а потоки лави вирвалися на поверхню землі. Учені виявили, що попереднього разу ісландський вулкан, імовірно, вивергався близько 2500 років тому.

Учені зазначають, що супутник Європейського космічного агентства раніше зафіксував інфрачервоні сигнали активних потоків лави 17 січня. У цей час супутникові зображення зафіксували яскраво-червоне світіння тепла потоку лави, коли вона наближалася до Гріндавіка.

Знімок було зроблено в січні 2024 року Фото: ESA

Дослідження також показують, що магма продовжує накопичуватися в надрах Ісландії з останнього виверження: тепер учені занепокоєні тим, що виверження вулкана може статися найближчими днями або тижнями. Вчені також вважають, що внаслідок виверження вулкана на ісландському півострові можуть з'явитися нові тріщини.

Науковці також зазначають, що останнім часом місцевий рівень небезпеки знизився, проте все ще залишається небезпечним — вчені побоюються, що виверження ісландського вулкана насправді може статися і в найближчі години. Річ у тім, що кількість магми в тунелі під ісландським півостровом уже майже сягнула рівня, який спостерігався до 14 січня.

Поточні оцінки дослідників припускають, що земля в цьому регіоні підіймається зі швидкістю близько 8 міліметрів на день, що трохи перевищує зареєстровану швидкість підйому до виверження на початку січня. Зазначимо, що вчені використовують обчислювальні моделі, щоб отримати більш точні вимірювання.

Раніше Фокус писав про те, що ісландський вулкан готується до нового виверження — де з'являться нові тріщини.