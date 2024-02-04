Нове пришестя. Ісландський вулкан готується до нового виверження — де з'являться нові тріщини

Дослідники попереджають, що кількість магми під ісландським півостровом невблаганно зростає — нове виверження вулкана може статися найближчим часом.

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Виверження вулкана в Ісландії, що почалося наприкінці минулого року та продовжилося на початку нинішнього року, імовірно, відбудеться знову. Метеорологічне бюро Ісландії попереджає, що сьогодні кількість магми під півостровом Рейк'янес швидко збільшується й найближчим часом може досягти рівня, який передував виверженню 14 січня. Рахунок іде на тижні, а можливо, і дні, пише Live Science.

Дані експертів Ісландського метеорологічного бюро (IMO) свідчать про те, що наразі в камеру, яка розташована під Сварценгі, розташованому лише за 4 кілометри від Гріндавіка, накопичилося вже близько 6,5 мільйона кубічних метрів магми. Це означає, що кількість накопиченої магми швидко наближається до рівня, що спостерігався до виверження 14 січня, коли на околиці міста відкрилися нові тріщини.

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Дослідники припускають, що виверження може статися найближчими днями або тижнями, однак також існує ймовірність, що виверження магми може статися вже в найближчі години. Передбачається, що шлях магми може бути легшим, а отже, супроводжуватиметься меншою сейсмічною активністю, ніж це було раніше.

За словами керівника відділу вимірювань деформації в IMO Бенедикта Офейгссона, найімовірнішим місцем появи нової тріщини на ісландському півострові є територія між Стора-Скугафеллом і Гагафелем — за 5,9 і 2 км на північний схід від Гріндавіка відповідно. Учені також вважають малоймовірним, що виверження відбудеться всередині міста.

Зазначимо, що під півостровом Рейк'янес утворився 15-кілометровий майже вертикальний тунель, що йде з магматичного вогнища. Це сталося торік, а потім 18 грудня вулкан вивергнувся, а стела лави витекла з тріщини довжиною близько 4 кілометрів. Далі був період затишшя, поки 14 січня вулкан не вивергнувся знову на північ від Гріндавіка, де відкрилися ще дві тріщини. Відтоді земля продовжувала підійматися, а магма накопичувалася під поверхнею — вчені дійшли висновку, що вулканічна активність не закінчилася.

На оновленій карті показано зони ризику нового виверження на півострові Рейк'янес Фото: Iceland Met Office

За словами доцентки кафедри вулканології та інформування про ризики в Портсмутському університеті у Великій Британії Кармен Солани, неможливо точно передбачити, де саме цього разу відбудеться виверження. Відомо, що магма підіймається на поверхню через найслабші точки земної кори, проте "сумна частина вулканології" полягає в тому, що прогнозувати місце наступного виверження занадто складно. Водночас оновлена карта небезпек IMO свідчить, що регіон, розташований на північний захід від Гріндавіка, наражається на найбільший ризик.

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