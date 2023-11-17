Щось намагається прорватися в цей світ: учені записали примхливий гуркіт надр Ісландії (аудіо)

З дня на день тут очікують на виверження вулкана, а до того моменту дослідники не покладаючи рук вивчають обставини й різні сценарії події.

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Геологія Ісландії особливо примхлива: вулкан Фаградальсф'ятль готується до майбутнього виверження, яке, як вважають учені, може статися з дня на день. Унаслідок цього півострів Рейк'янес щодня стрясають сотні землетрусів, а вчені навіть вважають, що виверження вулкана 2021 року і нинішнє стануть лише початком нового активного сейсмічного циклу — найближчі кілька століть на Ісландію чекає ще не одне виверження, пише IFLScience.

Поки ситуація залишається непередбачуваною, вчені продовжують вивчати те, що відбувається в надрах Ісландії. Наприклад, завдяки додатку Earthtunes Північно-Західного університету кожен охочий може послухати скрип і гуркіт глибинних сейсмічних сил, що діють нині під островом.

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Науковці зазначають, що останню колекцію звуків було записано минулого тижня на початку листопада 2023 року станцією Глобальної сейсмографічної мережі (BORG), розташованої на північний схід від столиці Рейк'явіка.

Неозброєним вухом навряд чи вдасться почути цю сейсмічну активність, проте вчені перетворюють сейсмічні частоти на чутні звуки. У результаті ми буквально можемо почути примхливий гомін надр Ісландії — вченим вдалося ефективно перетворити хвилясті лінії сейсмометра на звукові дані.

За словами сейсмолога з Північно-Західного університету, яка брала участь у розробці додатка, Сюзан ван дер Лі, те, що користувачі можуть почути, являє собою 24-годинні сейсмічні дані, наповнені сигналами землетрусів. Ці дані не чутні для людського вуха, оскільки їхні частоти занадто низькі.

За словами команди, 24-годинні дані стискаються приблизно до 15 хвилин аудіоданих. Прослухавши записи, вчені також виявили, що в ніч з минулої п'ятниці на суботу можна було почути землетруси безпрецедентної сили, пов'язані з новим вторгненням магми в земну кору.

Зазначимо, що Ісландія є надмірно вулканічно та сейсмічно активною через своє розташування: вона розташована на Серединно-Атлантичному хребті, де Північно-Американська та Євразійська плити розходяться, даючи змогу магмі підійматися з мантії. Вона також фактично розташована на вершині гарячої точки, де магма особливо близька до поверхні.

Раніше Фокус писав про те, що виверження вулкана в Ісландії ось-ось станеться: винуватицею називають річку магми завдовжки 15 км.