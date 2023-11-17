Нечто пытается прорваться в этот мир: ученые записали капризный ропот недр Исландии (аудио)

Со дня на день здесь ожидают извержение вулкана, а до того момента исследователи не покладая рук изучают обстановку и различные сценарии происшествия.

Related video

Геология Исландии особенно капризна: вулкан Фаградальсфьядль готовится к предстоящему извержению, которое, как полагают ученые, может произойти со дня на день. В результате полуостров Рейкьянес ежедневно сотрясают сотни землетрясений, а ученые даже считают, что извержение вулкана в 2021 и нынешнее станут лишь началом нового активного сейсмического цикла — ближайшие несколько столетий Исландию ждет еще не одно извержение, пишет IFLScience.

Пока ситуация остается непредсказуемой, ученые продолжают изучать то, что происходит в недрах Исландии. Например, благодаря приложению Earthtunes Северо-Западного университета каждый желающий может послушать скрип и рокот глубинных сейсмических сил действующих в настоящее время под островом.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые отмечают, что последняя коллекция звуков была записана на прошлой неделе в начале ноября 2023 года станцией Глобальной сейсмографической сети (BORG), расположенной к северо-востоку от столицы Рейкьявика.

Невооруженным ухом едва ли удастся услышать эту сейсмическую активность, однако ученые преобразуют сейсмические частоты в слышимые звуки. В результате мы буквально можем услышать капризный ропот недр Исландии — ученым удалось эффективно преобразовать волнистые линии сейсмометра в звуковые данные.

По словам сейсмолога из Северо-Западного университета, которая участвовала в разработке приложения, Сьюзан ван дер Ли, то, что пользователи могут услышать, представляет собой 24-часовые сейсмические данные, наполненные сигналами землетрясений. Эти данные не слышны для человеческого уха, так как их частоты слишком низкие.

По словам команды, 24-часовые данные сжимаются примерно до 15 минут аудиоданных. Прослушав записи ученые также обнаружили, что в ночь с прошлой пятницы на субботу можно было услышать землетрясения беспрецедентной силы, связанные с новым вторжением магмы в земную кору.

Отметим, что Исландия является чрезмерно вулканически и сейсмически активной из-за своего расположения: она находится на Срединно-Атлантическом хребте, где Северо-Американская и Евразийская плиты расходятся, позволяя магме подниматься из мантии. Она также фактически находится на вершине горячей точки, где магма особенно близка к поверхности.

Ранее Фокус писал о том, что извержение вулкана в Исландии вот-вот произойдет: виновницей называют реку магмы длиной в 15 км.