500 лет извержений на Земле: пробуждение вулкана в Исландии станет началом многовекового цикла

Исследователи считают, что извержение вулкана на полуострове Рейкьянес, которое вот-вот должно произойти, является лишь частью 1000-летнего вулканического цикла.

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Полуостров Рейкьянес в Исландии сегодня переживает не лучшие времена: исследователи из метеорологического бюро и другие ученые то и дело предупреждают, что счет идет на дни — извержение вулкана неизбежно и, вероятно, произойдет в скором времени, пишет Live Science.

Предстоящее извержение вулкана не стало неожиданностью для исследователей: с конца октября они уже зафиксировали здесь около 30 000 подземных толчков, причем некоторые из них обрушивались сейсмическим роем в несколько тысяч подземных толчков за короткое время. 10 ноября местные власти приняли решение об эвакуации городка Гриндавик с населением около 4000 человек.

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Теперь ученые полагают, что извержение вулкана в Исландии фактически является лишь частью 1000-летнего цикла вулканической активности: вероятно, в ближайшие 500 лет Исландии ждет еще не одно извержение вулкана. Об этом также свидетельствует 15-километровый магматический тоннель, проходящий под Сунднукуром и Гриндавиков, который также является частью этого тысячелетнего цикла.

По словам исследователя их Северного вулканологического центра Исландского университета Эдварда Маршалла, "время вышло" и теперь все, что может сделать человечество — подготовиться к еще нескольким сотням лет извержений на Рейкьянесе.

Данные Исландского метеорологического бюро (IMO), под поверхностью земли между Сунднукуром на севере и Гриндавиком образовался обширный магматический тоннель протяжностью 15 км. Ученые обнаружили, что магма в этом тоннеле, вероятно, поднимается на поверхность, а потому существует большой риск ее прорыва. Данные также свидетельствуют о том, что наибольшее скопление магмы сегодня фиксируется недалеко от Сунднукура, приблизительно в 3,5 километра от Гриндавика.

В городке Гриндавик уже появились огромные трещины Фото: Road administration of the Iceland

Некоторые исследователи также предполагают, что количество магмы в этом тоннеле "значительно больше", чем во время извержения Фаградальсфьядлля в 2021 году после более чем 800 лет бездействия. Теперь ученые полагают, что именно это извержение стало началом нового цикла вулканической активности на полуострове.

Геологические данные свидетельствуют о том, что периоды бездействия вулканов здесь длятся от 600 до 1200 лет, после этого следуют импульсы извержений продолжительностью от 200 до 500 лет. По словам профессора вулканологии Кембриджского университета Клайва Оппенгеймера, есть все основания предполагать, что извержение 2021 года стало началом новой фазы извержений, которая продлится столетия.

По словам профессора наук о Земле в Оксфордском университете, вулканолога Дэвида Пайла, в данный момент Исландия, увы, находится в одном из вулканических импульсов. В результате каждое извержение будет высвобождать немного накопленной магмы, пока в конечном итоге вся она не будет высвобождена, только тогда извержения вновь прекратятся.

Инфографика, показывающая сейсмическую активность, поразившую Исландию в последние недели Фото: Getty Images

Вулканологи также согласны, все еще не понятно, произойдет ли извержение в результате прорыва магмы, так как она заполняет трещины в недрах Земли, но, как правило, не прорывается в породу. Если трещина все же появится, извержение, вероятно, может продлиться несколько недель. При этом, по словам Оппенгеймера, большое количество магмы в регионе может привести к увеличению потока лавы на поверхности.

Впрочем, никто из ученых не может предсказать, когда именно произойдет извержение вулкана. По словам Маршалла, это, вероятно, произойдет в период от нескольких дней до трех недель. Если же в этот период извержение не произойдет, ученый считает, что оно не произойдет вовсе. Так как охлаждение в какой-то момент попросту начнет закрывать трещины.

Ранее Фокус писал о том, что Земля разверзлась и зловеще дымит: огромная трещина разрывает город в Исландии на части.