Счет на часы. Магма уже подбирается к поверхности — извержение вулкана в Исландии неизбежно

Ученые считают, что извержение вулкана может разрушить город с населением 4000 человек, местные власти объявили чрезвычайное положение.

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Исландия вынуждена объявить чрезвычайное положение, поскольку, по данным Исландского метеорологического бюро, на юго-западе полуострова Рейкьянес произошло до 2000 подземных толчков, причем около 1000 из них произошли всего за одну ночь. В результате ученые, вулканологи и местные власти предупреждают: это сигнал о повышенном риске извержения вулкана, пишет Science Alert.

Ученые и эксперты опасаются, что город в Исландии с населением около 4000 человек может быть разрушен в результате извержения вулкана — власти объявили чрезвычайное положение. Ученые считают, что масштабное извержение вулкана может произойти уже в ближайшие часы или дни, а потому времени на промедление попросту нет.

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По словам главы Исландской службы гражданской защиты и управления по чрезвычайным ситуациям Видира Рейниссона, в данный момент магма вулкана находиться на очень небольшой глубине, а потому ожидается, что извержение произойдет в ближайшие часы или дни.

В результате повышенной сейсмической активности голубая лагуна, известная своими геотермальными курортами и роскошными отелями, расположенная недалеко от Гриндавика, была закрыта в качестве предосторожности.

Представители Департамента гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями заявили, что сегодня также нет возможности спасти домашний скот и сельскохозяйственных животных из-за установленной опасной зоне — ученые и местные власти опасаются масштабных оползней в Рейкьянесе. Отметим, что местные власти закрыли этот район для движения людей до дальнейшего уведомления.

В то же время исследователи из Метеорологического бюро Исландии (ИМО) предупредило, что извержение вулкана может произойти "через несколько дней", что усиливает опасения властей и местных жителей. Отметим, что Гриндавик расположен всего в 3 километрах к юго-западу от сейсмического эпицентра. Именно поэтому местным властям пришлось активировать план эвакуации в ожидании извержения вулкана.

С конца октября на полуострове Рейкьянес произошло около 24 000 ошеломляющих землетрясений. В данный момент ученые также наблюдают скопление магмы под землей на глубине около 5 километров, что повышает риски извержения вулкана, если она продолжит подниматься такими темпами.

Отметим, что несколько столетий вулканы на полуострове Рейкьянес оставались спокойными, пока с 2021 года здесь не произошло три крупнейших извержения, которые, к счастью, произошли в отдаленных местах и не угрожали населению или инфраструктуре.

К слову, Исландию не просто так называют "Землей огня и льда", на ее территории находится 33 активные вулканические системами — это наибольшее количество во всей Европе.

Ранее Фокус писал о том, что Исландию поразил "сейсмический рой" из 5500 землетрясений.