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Технологии и наука

Предвестники катастрофы. Исландию поразил "сейсмический рой" из 5500 землетрясений

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Фото: Reuters | Извержения вулкана на полуострове Рейкьянес, Исландия, 12 июля 2023 года

Исследователи опасаются, что крохотные подземные толчки могут предшествовать извержению вулкана.

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27 октября метеорологическое управление Исландии (IMO) сообщило тревожные новости: страны поразил целый "сейсмический рой" небольших землетрясений. Несмотря на то, что подобные подземные толчки являются обычным явлением для этой территории, на этот раз ученые уверены — это предвестники чего-то более масштабного, пишет The Hindu.

Проблема заключается в том, что землетрясения в Исландии действительно являются повседневным явлением, однако последний рой, по мнению ученых, был более обширным, чем обычно. Наблюдения показывают, что сейсмический рой обрушился на полуостров Рейкьянес, расположенный на юго-западе страны. Всего за три дня наблюдений ученые зафиксировали здесь более 5500 небольших подземных толчков. Теперь представители IMO считают, что такое количество землетрясений повышает вероятность извержения вулкана.

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Исландия расположена на границе Евразийской и Северо-Американской тектоническими плитами, что делает ее "горячей точкой" сейсмической и вулканической активности, поскольку две плиты движутся в противоположных направлениях.

По словам главы отдела обслуживания и исследований IMO Мэтью Робертса, массовые землетрясения являются частью долгосрочной истории, о которой известно ученым. Однако они также означают, что Исландия вступает в фазу подготовки к следующему вулканическому извержению.

Известно, что подземные толчки возникли на глубине около 5 километров и были вызваны длительным накоплением магмы, которая долгое время наращивала давление, а теперь дрейфует к поверхности планеты.

Отметим, ранее в 2023 году на необитаемой части полуострова Рейкьянес произошло извержение вулкана, которому предшествовало интенсивное землетрясение. Это событие фактически стало третьим в регионе к юго-западу от столицы Рейкьявика с 2021 года.

Теперь в IMO считают, что масштабный сейсмический рой может быть свидетельством развития четвертого извержения. Впрочем, как известно, предсказать вулканическую активность все еще чрезвычайно сложно.

По словам Робертса, данные свидетельствуют о том, что в течение следующих 12 месяцев извержения вулкана на этой территории "вполне вероятно". Данные свидетельствуют о том, что магнитуда самого сильного землетрясения из роя составила 4,5, а около 15 из них достигли магнитуды 3 и более. К слову, данные Мичиганского технологического университета свидетельствуют о том, что землетрясения магнитудой выше 2,5, как правило, могут ощущаться людьми.

Ранее Фокус писал о том, что ученые реконструировали извержение вулкана 1650 года: раскрыта тайна рожденного им цунами.