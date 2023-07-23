Порождение ада. 7000 землетрясений в Исландии создали молодой вулкан, плюющийся лавой (видео)

Исследователи показали извержение новейшего вулкана Земли, который разбрасывает в воздух "горячие бомбы" из жгучей лавы.

Related video

Исследователи показали драматические кадры извержения новейшего "молодого" вулкана Земли, кратер которого эффектно обрушился, выбрасывая в воздух "брызги" расплавленной лавы. Известно, что этот вулкан весьма юн по земным меркам и образовался около двух недель назад в результате подземного землетрясения, которое открыло трещину длиной 4,3 километра на полуострове Рейкьянес в Исландии, к юго-западу от столицы Рейкьявика, пишет Daily Mail.

Исследователи отмечают, что "рождению" вулкана предшествовал "сейсмический рой" из 7 000 землетрясений, которые были зафиксированы в этом регионе. Данные исследовательской группы Исландского университета свидетельствуют о том, что тектоническая активность замедлилась примерно через неделю после извержения. Однако три дня назад она возобновилась с новой силой — предполагается, что виной всему "серьезный сдвиг активности жерл за одну ночь".

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сотрудники университетской лаборатории вулканологии и стихийных бедствий сообщают, что изначально кратер до краев наполнился лавой, а фонтаны начали разбрасывать брызги, летящие в разные стороны далеко от края кратера. Спустя всего несколько часов образовался небольшой разрыв — это позволило лаве разлиться по кратеру, а в конечном итоге привело к обрушению части края кратера.

По словам адъюнкт-профессора географии Исландского университета Ингибьорг Йонсдоттир, некоторое беспокойство вызвало то, что минимум два человека находились в этом районе всего чуть более чем за час до обрушения кратера. Исследовательница отмечают, что у людей попросту не было бы времени сбежать или выжить, окажись они там на час позже, так как обрушение произошло буквально за считанные минуты.

Вулкан образовался в результате разлома длиной 4,3 километра Фото: National Icelandic Broadcasting Service

Исследователи из Метеорологического бюро Исландии отмечают, что в данный момент риска для местного населения не существует, поскольку в непосредственной близости к вулкану нет жилых поселений. Тем не менее жители соседнего полуострова оказались запертыми в своих домах и вынуждены были сидеть в заточении с закрытыми окнами из-за риска отравления ядовитым газом.

По словам Йонсдоттир, то, что произошло, классифицируется как трещинное извержение — как правило, подобные события не приводят к большим разрывам и значительному количеству пепла в стратосфере. Исследователи заявили, что температура лавы составила около 1200°C, в результате кратер стал неустойчивым и в конце концов разрушился. Ученые отмечают, что он медленно заполнялся лавой, что создавало давление на недавно образовавшиеся и еще крайне нестабильные стенки кратера.

Исследователи отмечают, что несмотря на все драматические кадры извержения в нем не было ничего необычного, более того, ученые ожидали, что подобное произойдет, хоть и не могли предсказать точное время и место.

В дальнейшем ученые планируют продолжить наблюдать за вулканом, так как опасаются, что любые повторные потоки лавы могут вызвать лесные пожары или значительно ухудшат ситуацию с качеством воздуха в регионе.

Отметим, что в данном районе, который также известен как вулкан Фаградальсфьядль, за последние два года дважды фиксировались извержения. В 2021 году извержение было таким, что вызвало потоки лавы в течение нескольких месяцев. В среднем же в Исландии, которая находится над горячей точкой вулкана в Северной Атлантике, извержение происходит каждые 4-5 лет.

Ранее Фокус писал о том, что огненный змей породит мегацунами: оползень вулкана Ла-Пальма в Испании уничтожит миллионы людей.