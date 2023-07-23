Породження пекла. 7000 землетрусів в Ісландії створили молодий вулкан, що плюється лавою (відео)

Дослідники показали виверження новітнього вулкана Землі, який розкидає в повітря "гарячі бомби" з пекучої лави.

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Дослідники показали драматичні кадри виверження новітнього "молодого" вулкана Землі, кратер якого ефектно повалився, викидаючи у повітря "бризки" розплавленої лави. Відомо, що цей вулкан вельми юний за земними мірками й утворився близько двох тижнів тому внаслідок підземного землетрусу, який відкрив тріщину завдовжки 4,3 кілометра на півострові Рейк'янес в Ісландії, на північний захід від столиці Рейк'явіка, пише Daily Mail.

Дослідники зазначають, що "народженню" вулкана передував "сейсмічний рій" із 7 000 землетрусів, які були зафіксовані в цьому регіоні. Дані дослідницької групи Ісландського університету свідчать про те, що тектонічна активність сповільнилася приблизно через тиждень після виверження. Однак три дні тому вона відновилася з новою силою — припускають, що виною всьому "серйозний зсув активності жерл за одну ніч".

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Співробітники університетської лабораторії вулканології та стихійних лих повідомляють, що спочатку кратер по вінця наповнився лавою, а фонтани почали розкидати бризки, які летять у різні боки далеко від краю кратера. Лише за кілька годин утворився невеликий розрив — це дало змогу лаві розлитися по кратеру, а в кінцевому підсумку призвело до обвалення частини краю кратера.

За словами ад'юнкт-професорки географії Ісландського університету Інгіб'ерг Йонсдоттір, певне занепокоєння викликало те, що щонайменше двоє людей перебували у цьому районі всього трохи більше ніж за годину до обвалення кратера. Дослідниця зазначає, що у людей просто не було б часу втекти або вижити, якби вони опинилися там на годину пізніше, оскільки обвалення сталося буквально за лічені хвилини.

Вулкан утворився внаслідок розлому довжиною 4,3 кілометра Фото: National Icelandic Broadcasting Service

Дослідники з Метеорологічного бюро Ісландії зазначають, що наразі ризику для місцевого населення не існує, оскільки в безпосередній близькості до вулкана немає житлових поселень. Проте жителі сусіднього півострова опинилися замкненими у своїх будинках і змушені були сидіти в ув'язненні із закритими вікнами через ризик отруєння отруйним газом.

За словами Йонсдоттір, те, що сталося, класифікується як тріщинувате виверження — як правило, подібні події не призводять до великих розривів і значної кількості попелу в стратосфері. Дослідники заявили, що температура лави становила близько 1200°C, унаслідок чого кратер став нестійким і врешті-решт зруйнувався. Учені зазначають, що він повільно заповнювався лавою, що створювало тиск на нещодавно утворені та ще вкрай нестабільні стінки кратера.

Дослідники зазначають, що попри всі драматичні кадри виверження, у ньому не було нічого незвичного, ба більше, науковці очікували, що подібне станеться, хоч і не могли передбачити точний час і місце.

Надалі вчені планують продовжити спостерігати за вулканом, оскільки побоюються, що будь-які повторні потоки лави можуть спричинити лісові пожежі або значно погіршать ситуацію з якістю повітря в регіоні.

Зазначимо, що в цьому районі, який також відомий як вулкан Фаградальсфьядль, за останні два роки двічі фіксувалися виверження. У 2021 році виверження було таким, що спричинило потоки лави протягом кількох місяців. У середньому ж в Ісландії, яка розташована над гарячою точкою вулкана в Північній Атлантиці, виверження відбувається кожні 4-5 років.

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