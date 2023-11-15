500 років вивержень на Землі: пробудження вулкана в Ісландії стане початком багатовікового циклу

Дослідники вважають, що виверження вулкана на півострові Рейк'янес, яке ось-ось має відбутися, є лише частиною 1000-річного вулканічного циклу.

Related video

Півострів Рейк'янес в Ісландії сьогодні переживає не найкращі часи: дослідники з метеорологічного бюро й інші вчені раз у раз попереджають, що рахунок іде на дні — виверження вулкана неминуче та, ймовірно, відбудеться незабаром, пише Live Science.

Майбутнє виверження вулкана не стало несподіванкою для дослідників: із кінця жовтня вони вже зафіксували тут близько 30 000 підземних поштовхів, до того ж деякі з них обрушувалися сейсмічним роєм у кілька тисяч підземних поштовхів за короткий час. 10 листопада місцева влада ухвалила рішення про евакуацію містечка Гріндавік із населенням близько 4000 осіб.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Тепер учені вважають, що виверження вулкана в Ісландії фактично є лише частиною 1000-річного циклу вулканічної активності: ймовірно, у найближчі 500 років на Ісландію чекає ще не одне виверження вулкана. Про це також свідчить 15-кілометровий магматичний тунель, що проходить під Сунднукуром і Гріндавіком, який також є частиною цього тисячолітнього циклу.

За словами дослідника Північного вулканологічного центру Ісландського університету Едварда Маршалла, "час вийшов", і тепер усе, що може зробити людство, — підготуватися до ще кількох сотень років вивержень на Рейк'янесі.

За даними Ісландського метеорологічного бюро (IMO), під поверхнею землі між Сунднукуром на півночі та Гріндавіком утворився великий магматичний тунель протяжністю 15 км. Учені виявили, що магма в цьому тунелі, ймовірно, підіймається на поверхню, а тому існує великий ризик її прориву. Дані також свідчать про те, що найбільше скупчення магми сьогодні фіксується недалеко від Сунднукура, приблизно за 3,5 кілометра від Гріндавіка.

У містечку Гріндавік уже з'явилися величезні тріщини Фото: Road administration of the Iceland

Деякі дослідники також припускають, що кількість магми в цьому тунелі "значно більша", ніж під час виверження Фаґрадальсф'ятля 2021 року після більш ніж 800 років бездіяльності. Тепер учені вважають, що саме це виверження стало початком нового циклу вулканічної активності на півострові.

Геологічні дані свідчать про те, що періоди бездіяльності вулканів тут тривають від 600 до 1200 років, після цього слідують імпульси вивержень тривалістю від 200 до 500 років. За словами професора вулканології Кембридзського університету Клайва Оппенгеймера, є всі підстави припускати, що виверження 2021 року стало початком нової фази вивержень, яка триватиме століття.

За словами професора наук про Землю в Оксфордському університеті, вулканолога Девіда Пайла, наразі Ісландія, на жаль, перебуває в одному з вулканічних імпульсів. У результаті кожне виверження вивільнятиме трохи накопиченої магми, поки в кінці вся вона не буде вивільнена, тільки тоді виверження знову припиняться.

Інфографіка, що показує сейсмічну активність, яка уразила Ісландію останніми тижнями Фото: Getty Images

Вулканологи також згодні, що все ще не зрозуміло, чи станеться виверження внаслідок прориву магми, оскільки вона заповнює тріщини в надрах Землі, але, як правило, не проривається в породу. Якщо тріщина все ж з'явиться, виверження, ймовірно, може тривати кілька тижнів. За словами Оппенгеймера, велика кількість магми в регіоні може призвести до збільшення потоку лави на поверхні.

Утім, ніхто з учених не може передбачити, коли саме відбудеться виверження вулкана. За словами Маршалла, це, ймовірно, відбудеться в період від кількох днів до трьох тижнів. Якщо ж у цей період виверження не відбудеться, вчений вважає, що воно не відбудеться зовсім. Оскільки охолодження в якийсь момент просто почне закривати тріщини.

Раніше Фокус писав про те, що Земля розверзлася та зловісно димить: величезна тріщина розриває місто в Ісландії на частини.