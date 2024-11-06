За 15 минут до рекордного извержения вулкана Тонга произошло что-то странное

Исследователи снова проанализировали сейсмические данные, собранные во время крупнейшего извержения вулкана.

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Несколько лет назад извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай или просто Тонга привело к уничтожению одноименного острова, эвакуации населения, а также нескольким смертям, пишет Gizmodo.

Предсказать такие внезапные извержения вулканов очень сложно, но ученые кажется, нашли интересный способ. Новое исследование показало, что некоторые вулканы "намекают" на извержение за несколько минут до катастрофы.

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Недавно группа исследователей проанализировала некоторые упущенные данные извержения, которое потрясло Тихий океан в 2022 году. Как оказалось, извержению предшествовала сейсмическая волна, которая пронеслась по поверхности планеты. Ее уловили удаленные сейсмометры, и ученые уверены в том, что такие сигналы могут спасть человеческие жизни в будущем.

"Ранние оповещения крайне важны для смягчения последствий стихийных бедствий. Островные вулканы могут порождать цунами, которые представляют значительную опасность для людей", — говорит вулканолог из Токийского университета Мие Ичихара.

Группа сравнила данные сейсмометров, установленных на Фиджи и Футуне, которые находятся в 750 км от Тонга. В этих данных ученые нашли специфический вид сейсмической волны, распространявшейся по поверхности. Такие волны ученые называют волной Рэлея – поверхностные акустические волны. Эта волна была зафиксирована за 15 минут до мощного извержения Тонга. Волна Рэлея была незаметна для людей, но сейсмометры без проблем ее уловили.

"Мы считаем, что именно волна Рэлея была самым точным предвестником извержения без видимой поверхностной активности", — говорится в исследовании.

Огромной силы извержение произошло 15 января 2022 года. Вулканический шлейф достиг 58 км в высоту и поднялся до мезосферы Земли всего за полчаса.

Проблема заключалась в том, что извержению Тонга не предшествовала "очевидная поверхностная активность". Таким образом волна Рэлея оказалась основным индикатором неминуемого разрушения.

Исследователи предполагают, что трещина в океанической коре, под одной из стен кальдеры вулкана, высвободила ту самую сейсмическую волну, которую зафиксировали на Фиджи и Футуне. После этого магма из-под коры и океаническая вода хлынули в магматическую камеру вулкана под поверхностью, что и привело к обрушению поверхности над ней и стало началом извержения.

Напомним, извержение вулкана Тонга изменило атмосферу Земли на годы. Новое исследование показывает, что извержение подводного вулкана существенно повлияло на земную атмосферу и это влияние распространится на годы.