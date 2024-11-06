За 15 хвилин до рекордного виверження вулкана Тонга сталося щось дивне

Дослідники знову проаналізували сейсмічні дані, зібрані під час найбільшого виверження вулкана.

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Кілька років тому виверження вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай або просто Тонга призвело до знищення однойменного острова, евакуації населення, а також кількох смертей, пише Gizmodo.

Передбачити такі раптові виверження вулканів дуже складно, але вчені, здається, знайшли цікавий спосіб. Нове дослідження показало, що деякі вулкани "натякають" на виверження за кілька хвилин до катастрофи.

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Нещодавно група дослідників проаналізувала деякі упущені дані виверження, яке вразило Тихий океан у 2022 році. Як виявилося, виверженню передувала сейсмічна хвиля, яка пронеслася поверхнею планети. Її вловили віддалені сейсмометри, і вчені впевнені в тому, що такі сигнали можуть врятувати людські життя в майбутньому.

"Ранні оповіщення вкрай важливі для пом'якшення наслідків стихійних лих. Острівні вулкани можуть породжувати цунамі, які становлять значну небезпеку для людей", — каже вулканолог із Токійського університету Міє Ічіхара.

Група порівняла дані сейсмометрів, встановлених на Фіджі та Футуні, які розташовані за 750 км від Тонга. У цих даних учені знайшли специфічний вид сейсмічної хвилі, що поширювалася поверхнею. Такі хвилі вчені називають хвилею Релея — поверхневі акустичні хвилі. Ця хвиля була зафіксована за 15 хвилин до потужного виверження Тонга. Хвиля Релея була непомітною для людей, але сейсмометри без проблем її вловили.

"Ми вважаємо, що саме хвиля Релея була найточнішим провісником виверження без видимої поверхневої активності", — йдеться в дослідженні.

Величезної сили виверження сталося 15 січня 2022 року. Вулканічний шлейф сягнув 58 км заввишки і піднявся до мезосфери Землі всього за півгодини.

Проблема полягала в тому, що виверженню Тонга не передувала "очевидна поверхнева активність". Таким чином хвиля Релея виявилася основним індикатором неминучого руйнування.

Дослідники припускають, що тріщина в океанічній корі, під однією зі стін кальдери вулкана, вивільнила ту саму сейсмічну хвилю, яку зафіксували на Фіджі та Футуні. Після цього магма з-під кори та океанічна вода ринули в магматичну камеру вулкана під поверхнею, що й призвело до обвалення поверхні над нею та стало початком виверження.

Нагадаємо, виверження вулкана Тонга змінило атмосферу Землі на роки. Нове дослідження показує, що виверження підводного вулкана істотно вплинуло на земну атмосферу і цей вплив пошириться на роки.