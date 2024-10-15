Самый загадочный моллюск в океане: кальмар-хлыст замечен в желобе Тонга на глубине 1000 м (видео)

Исследователи поделились видео случайной встречи с очень загадочным головоногим моллюском в океане.

Related video

Океан покрывает большую часть поверхности океана и является домом для невероятного количества видов. Некоторые из них хорошо изучены учеными, а о других нам чрезвычайно мало известно. Например, о таинственном глубоководном кальмаре-хлысте, пишет IFLScience.

К счастью для нас и науки в целом, ученым удалось запечатлеть случайную встречу с головоногим моллюском на глубине около 1000 метров в желобе Тонга. Известно, что видео было снято в прошлом месяце командой из Центра глубоководных исследований Миндеру-УВА и Inkfish в рамках экспедиции по желобу Тонга 2024.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе экспедиции, которая продлилась с июля по октябрь 2024 года, ученые использовали подводные аппараты и глубоководные посадочные модули для исследования биоразнообразия и георазнообразия впадины Тонга. Отметим, что она считается второй по глубине океанической впадиной в мире после Марианской.

Кальмары-хлысты (Mastigoteuthidae) — семейство глубоководных кальмаров, известных своими двумя длинными тонкими щупальцами, напоминающими хлыст. Увы, науке сегодня относительно мало известно об этом неуловимом семействе. Ученые полагают, что головоногий моллюск, попавший на видео, принадлежит к роду Idioteuthis, которые также известны, как "кальмары-сердечки" из-за их плавника в форме сердца, который колышется в гипнотическом движении.

Еще в 2010 году ученые изучали рацион кальмаров-хлыстов, анализируя содержимое желудков некоторых особей, пойманных у берегов Новой Зеландии. Любопытно, что глубоководные существа часто являются пассивными хищниками из-за уникальной экстремальной среды, в которой они обитают: кромешная темнота, высокое давление и недостаток ресурсов.

Однако анализ ученых показал, что кальмары-хлысты на самом деле потребляли вид глубоководной акулы, известной как акулы-собаки. Впрочем, ученые признают, что кальмары могли объесть мясо с уже мертвой туши акулы. И все же они пришли к выводу, что представители этого вида не являются пассивными хищниками, а активно охотятся на относительно крупные пелагические виды.

Как и многие другие глубоководные головоногие, некоторые виды кальмаров-хлыстов могут производить биолюминесценцию с помощью фотофоров. Ученые не знают, почему у них развились эти светопродуцирующие органы, однако полагают, что они могут играть важную роль в ухаживании или используются головоногими моллюсками для ослепления своей добычи. Однако ученые не исключают, что кальмары используют этот свет, чтобы осветить среду, в которой пребывают.

Известно, что самки кальмаров-хлыстов значительно крупнее самцов: у самцов длина мантии варьируется от 20 до 50 сантиметров, тогда как у самок — от 27 до 70,2 сантиметра. Исследователи отмечают, что такой половой диморфизм обусловлен экстремальной средой обитания вида, а также низкими шансами встретить партнера на просторах океана. Крупные самки могут нести больше яиц и увеличивать свою репродуктивную способность, в то время как более мелкие самцы более подвижны, что позволяет им преодолевать большие расстояния в поисках партнера.

Отметим, что недавняя встреча глубоководного кальмара в желобе Тонга в Тихом океане стала одной из крайне редких встреч: в общей сложности известно менее чем о двух десятках подобных наблюдений.

Ранее Фокус писал о том, что жуткого глубоководного монстра засняли гуляющим по дну Тихого океана.