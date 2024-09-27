3 000 метров под водой. Жуткого глубоководного монстра засняли гуляющим по дну Тихого океана (видео)

Исследователям удалось заснять чрезвычайно редкие кадры одного из самых необычных кальмаров в мире, прогуливающегося по морскому дну на огромных руках.

Related video

Ученые исследовали впадину Тонга в юго-западной части Тихого океана, когда наткнулись на неуловимого глубоководного кальмара, прогуливающегося по морскому дну на своих тонких длинных руках. В результате им удалось заснять редкие кадры морского чудища с конечностями в несколько раз длиннее его собственного тела, пишет Live Science.

Глубоководный большеперый кальмар (Magnapinna) — очень редкий и неуловимый тип головоногих моллюсков, в который также входят осьминоги и каракатицы. В общей сложности за все время наблюдений было зафиксировано лишь 12 встреч с ними. Согласно данным Ocean Conservancy этот редкий вид кальмаров способен выживать на невероятной глубине более 6 100 метров под толщей воды, а большинство задокументированных наблюдений этого вида — это "случайные съемки нефтегазовых работ".

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам профессора и глубоководного ученого из Университета Западной Австралии Алана Джеймисона, чрезвычайно редкие кадры были сделаны на глубине в 3 300 метров. Ученые случайно заметили головоногого моллюска во время исследования впадины.

На редких кадрах, заснятых учеными, видно как кальмар медленно передвигается по морскому дну на своих чрезвычайно длинных руках, а затем внезапно останавливается и пульсирует своими большими плавниками. Ученые предполагают, что им удалось заснять момент кормления головоногого моллюска.

Согласно данным ученых, длина кальмара на кадрах, вероятно, составляет от 20 до 30 сантиметров, при этом его щупальца могут вырастать до невероятных размеров — около 8 метров в длину. Отметим, что для науки все еще остается загадкой, для чего кальмару столь длинные, веретенообразные щупальца.

По словам профессора Джеймисона, вероятно, длина рук глубоководного кальмара связана с кормлением. К слову, Magnapinna — единственный известный науке глубоководный кальмар, способный выживать на глубине от 6 000 до 11 000 метров. В этой части океана невероятно мало пищи, которая поступает сверху лишь в виде частиц.

Ученые планируют разгадать тайну невероятной длины щупалец кальмара, однако для этого необходимо узнать немного больше о самом виде. По словам профессора Джеймисона, лучшее, что мы можем сделать сегодня — собрать больше видеозаписей и наблюдений за этим видов. Возможно, ученым повезет и нам удастся разгадать тайну его огромных щупалец.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли самую глубоководную рыбу в мире: как она выглядит.