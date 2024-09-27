3 000 метрів під водою. Моторошного глибоководного монстра зняли на прогулянці по дну Тихого океану (відео)

Дослідникам вдалося зняти надзвичайно рідкісні кадри одного з найнезвичайніших кальмарів у світі, який прогулюється морським дном на величезних руках.

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Науковці досліджували западину Тонга в південно-західній частині Тихого океану, коли натрапили на невловного глибоководного кальмара, що прогулюється морським дном на своїх тонких довгих руках. У результаті їм вдалося зняти рідкісні кадри морського чудовиська з кінцівками, що в кілька разів довші за його власне тіло, пише Live Science.

Глибоководний великоперий кальмар (Magnapinna) — дуже рідкісний і невловний тип головоногих молюсків, до якого також належать восьминоги і каракатиці. Загалом, за весь час спостережень було зафіксовано лише 12 зустрічей з ними. Згідно з даними Ocean Conservancy, цей рідкісний вид кальмарів здатний виживати на неймовірній глибині понад 6 100 метрів під товщею води, а більшість задокументованих спостережень цього виду — це "випадкові фільмування нафтогазових робіт".

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За словами професора і глибоководного вченого з Університету Західної Австралії Алана Джеймісона, надзвичайно рідкісні кадри були зроблені на глибині в 3 300 метрів. Вчені випадково помітили головоногого молюска під час дослідження западини.

На рідкісних кадрах, знятих вченими, видно, як кальмар повільно пересувається морським дном на своїх надзвичайно довгих руках, а потім раптово зупиняється і пульсує своїми великими плавниками. Вчені припускають, що їм вдалося зняти момент годування головоногого молюска.

Згідно з даними вчених, довжина кальмара на кадрах, ймовірно, становить від 20 до 30 сантиметрів, водночас його щупальці можуть виростати до неймовірних розмірів — близько 8 метрів у довжину. Зазначимо, що для науки все ще залишається загадкою, для чого кальмару настільки довгі, веретеноподібні щупальці.

За словами професора Джеймісона, ймовірно, довжина рук глибоководного кальмара пов'язана з годуванням. До слова, Magnapinna — єдиний відомий науці глибоководний кальмар, здатний виживати на глибині від 6 000 до 11 000 метрів. У цій частині океану неймовірно мало їжі, яка надходить зверху лише у вигляді частинок.

Учені планують розгадати таємницю неймовірної довжини щупалець кальмара, однак для цього необхідно дізнатися трохи більше про сам вид. За словами професора Джеймісона, найкраще, що ми можемо зробити сьогодні — зібрати більше відеозаписів і спостережень за цим видом. Можливо, вченим пощастить і нам вдасться розгадати таємницю його величезних щупалець.

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