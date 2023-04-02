Учені знайшли найглибоководнішу рибу у світі: як вона виглядає (відео)

Попередній рекорд виявлення на океанському дні живих істот становив 8178 метрів.

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У жолобі Ідзу-Огасавара, на південь від Японії на глибині 8336 км вчені виявили рибу-равлика, яка тепер вважається найглибоководнішою рибою у світі, пише ВВС.

За словами провідного вченого, професора Алана Джеймісона, риба-равлик може перебувати на максимальній глибині, на якій може вижити будь-яка риба, і, ймовірно, це сталося через теплі води жолоба, розташованого в Тихому океані.

Впіймати рибу для визначення її видового типу не вдалося, проте раніше схожі особини були спіймані на глибині 8022 метри.

Риба-равлик здатна жити на найнеймовірніших глибинах Фото: Alan Jamieson/Twitter

"Ми передбачили, що там буде найглибоководніша риба, і ми передбачили, що це буде риба-равлик. Я засмучуюсь, коли мені кажуть, що ми нічого не знаємо про морські глибини. Ми працюємо. Все змінюється дуже швидко", — зазначив учений. До цього дня рекордом перебування живих істот була глибина 8178 метрів. Дослідники виявили риб південніше Тихого океану в Маріанській западині.

Зараз у Світовому океані налічується понад 300 різних видів риб-равликів. За формою вони схожі на пуголовків: у них такі ж великі голови та тонкі довгі вузькі тіла. Ці створіння пристосовані до життя на дуже великій глибині та протистояння величезному тиску глибоководдя.

Так виглядають риби-равлики

Раніше професор Джеймісон, який народився і виріс у Шотландії, виявив найглибоководніших восьминога, медузу та кальмара.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Австралії чоловік упіймав на вудку гігантську рибу "Кодзіллу". Таке прізвисько одержала малабарська тріска. Вдосталь нафотографувавшись із трофеєм, рибалка випустив тріску назад у воду.