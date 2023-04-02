Ученые нашли самую глубоководную рыбу в мире: как она выглядит (видео)

Предыдущий рекорд обнаружения на океанском дне живых существ составил 8178 метров.

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В желобе Идзу-Огасавара, к югу от Японии на глубине 8336 км ученые обнаружили рыбу-улитку, которая теперь считается самой глубоководной рыбой в мире, пишет ВВС.

По словам ведущего ученого, профессора Алана Джеймисона, рыба-улитка может находиться на максимальной глубине, на которой может выжить любая рыба, и, вероятно, это произошло из-за теплых вод желоба, расположенного в Тихом океане.

Поймать рыбу для определения ее видового типа не удалось, однако ранее похожие особи были пойманы на глубине 8022 метра.

Рыба-улитка способна жить на самых невероятных глубинах Фото: Alan Jamieson/Twitter

"Мы предсказали, что там будет самая глубоководная рыба, и мы предсказали, что это будет рыба-улитка. Я расстраиваюсь, когда мне говорят, что мы ничего не знаем о морских глубинах. Мы работаем. Все меняется очень быстро", – отметил ученый. До этого дня рекордом нахождения живых существ была глубина 8178 метров. Исследователи обнаружили рыб южнее в Тихом океане в Марианской впадине.

В настоящее время в мировом океане насчитывается более 300 различных видов рыб-улиток. По форме они похожи на головастиков: у них такие же большие головы и тонкие длинные узкие тела. Эти создания приспособлены к жизни на очень большой глубине и противостоянию огромному давлению глубоководья.

Так выглядят рыбы-улитки

Ранее профессор Джеймисон, который родился и вырос в Шотландии, обнаружил самых глубоководных осьминога, медузу и кальмара.

Напомним, Фокус писал, что в Австралии мужчина поймал на удочку гигантскую рыбу "Кодзиллу". Такое прозвище получила малабарская треска. Вдоволь нафотографировавшись с трофеем, рыбак выпустил треску обратно в воду.