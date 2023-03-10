"Абсолютный монстр": мужчина поймал на удочку гигантскую рыбу "Кодзиллу" (видео)

Кайлу Пулу из Австралии помогал ловить большую рыбу напарник, а существо было настолько огромным, что тянуло за собой лодку рыбаков.

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Кайл Пул поймал огромную малабарскую треску в пятницу, 3 марта, у берегов Эксмута в Западной Австралии. Мужчине пришлось очень нелегко, ведь делал он это с помощью обычной удочкой. Об этом сообщает Daily Mail.

На самом деле рыба была настолько большой и тяжелой, что тянула за собой лодку. Поэтому его напарнику пришлось помогать ему на протяжении всего процесса ловли. Крики "О, мой Бог" только участились, когда они увидели, насколько гигантским было существо, которое позже прозвали "Кодзиллой".

"Вау, это самое большое, что я когда-либо ловил… абсолютный монстр", — сказал Кайл, когда осознал, что произошло.

В комментариях под фото они и рыбу прозвали "Кодзиллой" Фото: Instagram/Salty Horse

Он и его напарник наслаждались уловом достаточно долго, чтобы сделать несколько фото, прежде чем отпустить гигантскую треску обратно в океан.

Пользователи в соцсетях были также поражены, как и мужчины. В комментариях под фото они и рыбу прозвали "Кодзиллой".

Кайл Пул — опытный рыбак, у него тысячи подписчиков в Instagram, где он публикует снимки себя на лодке с широким и красивым выбором гигантских рыб и других обитателей океана.

Ранее Фокус писал, что у берегов Луизианы лодка попала в окружение сотен голодных акул. По словам очевидцев происшествия, было ощущение, что поверхность воды буквально "вскипает".

Также сообщалось, что у берегов Южной Африки произошло, пожалуй, крупнейшее в истории противостояние косаток против акул. Киты-убийцы хирургически точно "вырезали" печени других морских хищников. Местные исследователи из Marine Dynamics Academy насчитали 17 выпотрошенных туш плоскоголовых семижаберных акул, которых приливом вымыло на берег. Более того, исследователям известны "убийцы" — это пара самцов косаток с кличками Порт и Старборт. Иногда они охотятся даже на больших белых акул, которых тоже умело потрошат.