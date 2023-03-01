Неистовое пиршество: у берегов Луизианы лодка попала в окружение сотен голодных акул (видео)

По словам очевидцев происшествия, было ощущение, что поверхность воды буквально "вскипает". В конечном итоге акулы использовали лодку рыбаков как преимущество в охоте — прижали ко дну планктон, который пытался спрятаться.

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У побережья Венеции, штат Луизиана, лодка американца Диллона Мэя оказалась в окружении десятков, если не сотен акул. Хищники набросились на скопление планктона, который пытался найти убежище у дна лодки. Об этом сообщает New York Post.

На снятых кадрах акулы буквально облепили лодку, видно, как морские хищники бьются о борт, и повсюду летят брызги.

Акулы устремились к ней из-за того, что их добыча — плотный шар планктона и мелкой рыбешки — попыталась найти убежище у дна плавсредства.

[ + – ] Стая акул у берегов штата Луизиана

По словам свидетелей этого случая, они вышли в море порыбачить и поймать желтого тунца, но поверхность воды неожиданно стала бурлить. Первоначально они решили, что это из-за скопления тунца, такое случается, и кажется, что морская вода будто вскипает.

[ + – ] Акулы в водах США

"Затем мы увидели, что это были акулы, которые охотились на мелкую рыбу, ничего подобного прежде мы не видели. Лодок с креветками тоже не было поблизости!" — пояснил Мэй.

Все окончилось тем, что акулы использовали лодку рыбаков как свое преимущество и прижали добычу к ее дну.

Напомним, что у берегов Южной Африки произошло, пожалуй, крупнейшее в истории противостояние косаток против акул. Киты-убийцы хирургически точно "вырезали" печени других морских хищников. Местные исследователи из Marine Dynamics Academy насчитали 17 выпотрошенных туш плоскоголовых семижаберных акул, которых приливом вымыло на берег. Более того, исследователям известны "убийцы" — это пара самцов косаток с кличками Порт и Старборт. Иногда они охотятся даже на больших белых акул, которых тоже умело потрошат.

Ранее Фокус сообщал, что в Таиланде родился редкий "циклоп" с одним глазом и без носа. Местные фермеры сообщили, что из-за проблем с дыханием смертность подобных существ очень высокая.