Шалений бенкет: біля берегів Луїзіани човен потрапив в оточення сотень голодних акул (відео)

За словами очевидців події, було відчуття, що поверхня води буквально "закипає". Зрештою, акули використовували човен рибалок як перевагу в полюванні — притиснули до дна планктон, який намагався сховатися.

Related video

Біля узбережжя Венеції, штат Луїзіана, човен американця Діллона Мея опинився в оточенні десятків, якщо не сотень акул. Хижаки накинулися на скупчення планктону, який намагався знайти прихисток біля дна човна. Про це повідомляє New York Post.

На знятих кадрах акули буквально обліпили човен, видно, як морські хижаки б'ються об борт і всюди летять бризки.

Акули попрямували до нього через те, що їх здобич — щільна зграя планктону та дрібної рибки — спробувала знайти прихисток біля дна човна що плавав.

[ + – ] Зграя акул біля берегів штату Луїзіана

За словами свідків цього випадку, вони вийшли в море порибалити та зловити жовтого тунця, але поверхня води несподівано почала вирувати. Спочатку вони вирішили, що це через скупчення тунця, таке трапляється, і здається, що морська вода ніби закипає.

[ + – ] Акули у водах США

"Потім ми побачили, що це були акули, які полювали на дрібну рибу, нічого подібного раніше ми не бачили. Човнів із креветками теж не було поблизу!" — пояснив Мей.

Все закінчилося тим, що акули використовували човен рибалок як свою перевагу і притиснули здобич до її дна.

Нагадаємо, що біля берегів Південної Африки відбулося, мабуть, найбільше в історії протистояння косаток проти акул. Кити-вбивці хірургічно точно "вирізали" печінки інших морських хижаків. Місцеві дослідники з Marine Dynamics Academy нарахували 17 випотрошених туш плоскоголових семижаберних акул, яких припливом вимило на берег. Понад те, дослідникам відомі "вбивці" — це пара самців косаток на прізвисько Порт і Старборт. Іноді вони полюють навіть на великих білих акул, яких теж вміло потрошать.

Раніше Фокус повідомляв, що у Таїланді народився рідкісний "циклоп" з одним оком і без носа. Місцеві фермери повідомили, що через проблеми з диханням смертність таких істот є дуже високою.