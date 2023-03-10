"Абсолютний монстр": чоловік упіймав на вудку гігантську рибу "Кодзіллу" (відео)

Кайлу Пулу з Австралії допомагав ловити велику рибу напарник, а істота була настільки величезною, що тягла човен рибалок.

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Кайл Пул упіймав величезну малабарську тріску в п'ятницю, 3 березня, біля берегів Ексмута в Західній Австралії. Чоловікові довелося дуже нелегко, адже робив він це за допомогою звичайної вудки. Про це повідомляє Daily Mail.

Насправді риба була настільки велика і важка, що тягла за собою човен. Тому його напарнику довелося допомагати йому протягом усього процесу лову. Крики "О, мій Бог" тільки почастішали, коли вони побачили, наскільки гігантською була істота, яку пізніше прозвали "Кодзіллою".

"Вау, це найбільше, що я колись ловив... абсолютний монстр", — сказав Кайл, коли усвідомив, що сталося.

У коментарях під фото вони і рибу прозвали "Кодзіллою" Фото: Instagram/Salty Horse

Він та його напарник насолоджувалися уловом досить довго, щоб зробити кілька фото, перш ніж відпустити гігантську тріску назад до океану.

Користувачі в соцмережах також були вражені, як і чоловіки. У коментарях під фото вони та рибу прозвали "Кодзіллою".

Кайл Пул — досвідчений рибалка, має тисячі підписників в Instagram, де він публікує знімки себе на човні з широким і красивим різноманіттям гігантських риб та інших мешканців океану.

Раніше Фокус писав, що біля берегів Луїзіани човен потрапив в оточення сотень голодних акул. За словами очевидців події, було відчуття, що поверхня води буквально "закипає".

Також повідомлялося, що біля берегів Південної Африки відбулося, мабуть, найбільше в історії протистояння косаток проти акул. Кити-вбивці хірургічно точно "вирізали" печінки інших морських хижаків. Місцеві дослідники з Marine Dynamics Academy нарахували 17 випотрошених туш плоскоголових семижаберних акул, яких припливом вимило на берег. Більше того, дослідникам відомі "вбивці" — це пара самців косаток на прізвисько Порт і Старборт. Іноді вони полюють навіть на великих білих акул, яких теж вміло потрошать.