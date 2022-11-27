Справжній морський гігант. Вчені розповіли, який кальмар є найбільшим на Землі (фото)

Насправді на звання найбільшого кальмара у світі претендують дві гігантські головоногі істоти.

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Легенди про гігантські кальмари існували багато тисяч років, а перші фотографії підтвердили те, що такі тварини жили в океані ще 150 років тому. Але який кальмар може називатися найбільшим на Землі? На це запитання відповіли вчені виданню Live Science.

Залежно від того, як вимірювати кальмарів, на звання найбільшого у світі претендують представники двох видів: архітеутис або гігантський кальмар (Architeuthis dux), який є найдовшим, та антарктичний гігантський кальмар (Mesonychoteuthis hamiltoni), який є найважчим.

За словами Хізер Джадкінс з Університету Південної Флориди, США, архітеутиси мешкають у всіх океанах планети. Їхня довжина може досягати від 12 до 14 метрів, а вага — до 270 кг. Деякі моряки заявляли про те, що бачили гігантських кальмарів завдовжки 20 метрів, але вчені не мають цього поки що підтверджень.

Що стосується антарктичного гігантського кальмара, то ці головоногі молюски, як зрозуміло з назви живуть у водах поряд з Антарктидою, хоча можуть запливати і на північ, ближче до Нової Зеландії. Їхня довжина досягає 9-10 метрів, але важать вони приблизно 450 кг. Таким чином, цей кальмар є найважчою безхребетною твариною на Землі.

[ + – ] Архітеутис або гігантський кальмар, викинутий на берег Каліфорнії, США, в 2005 році Фото: dino

І гігантський кальмар, і антарктичний гігантський кальмар мають найбільші очі серед усіх тварин, що нині живуть, і, можливо, найбільші очі, які коли-небудь існували у тварин на Землі за всю її історію. Їхня ширина становить приблизно 27 см.

"Але на відміну від архітеутиса, у антарктичного гігантського кальмара очі мають особливий світловипромінювальний орган, який працює як фари, щоб кальмар міг бачити у темряві на дуже великих глибинах", — каже Джадкінс.

Антарктичний гігантський кальмар також має найбільший дзьоб із усіх кальмарів, який складається з речовини, схожої на ту, з якої складаються нігті людини. Кальмар використовує свій дзьоб, щоб розрізати здобич на шматочки, перш ніж та потрапить у рот, а вкритий зубами, схожий на язик орган, подрібнює їжу, як тільки вона опиняється всередині дзьоба.

[ + – ] Мертвий антарктичний гігантський кальмар, якого виловили біля берегів Нової Зеландії у 2007 році. Його довжина — 10 метрів, а вага — 450 кг. Фото: dino

Обидва великі види кальмарів харчуються рибою та іншими кальмарами. Після того, як вони стають дорослими, єдиним хижаком, який може загрожувати цим кальмарам, є кашалот. Вчені вважають, що ці кальмари можуть становити приблизно 2/3 раціону кашалота. Через те, що ці величезні кальмари живуть дуже глибоко в океанах, їх рідко можна побачити.

Про цих морських чудовиськах писали ще давньогрецькі та давньоримські вчені, але тільки у 1874 з'явилася перша фотографія величезного мертвого кальмара, якого спіймали біля берегів острова Ньюфаундленд, Канада.

[ + – ] Порівняння розмірів антарктичного гігантського кальмара та людини Фото: Wikipedia

За словами вчених, більшу частину інформації про гігантських кальмарів цих двох видів вони отримують завдяки останкам цих тварин, які або плавають на поверхні океанів, або їх викидає на берег, або ж їх знаходять у шлунках кашалотів.

Вперше вчені змогли сфотографувати дорослого гігантського кальмара в його природному середовищі лише у 2004 році, а перший відеозапис вони змогли зробити тільки в 2012 році.

Що стосується антарктичного гігантського кальмара, то вчені спробують вперше виявити живу істоту у водах Антарктиди, і зробити її фото лише у грудні цього року.

Як уже писав Фокус, тіло гігантського кальмара винесло на берег Нової Зеландії у вересні цього року. Але його довжина становлять лише 4 метри.

Також Фокус писав про те, що або гігантська акула, або величезний кальмар у мить розправилися з алігатором вагою 500 кг. Але вчені точно не знають, що це була за істота.

Що стосується інших головоногих молюсків, то Фокус вже писав про те, що вчені виявили нову спільну особливість у людини та восьминога.