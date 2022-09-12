"Буває раз у житті": гігантського кальмара вимило на берег Нової Зеландії (фото)

Ці молюски мешкають по всій земній кулі, проте дуже рідко їх можна зустріти у природному середовищі. До 2005 року не вдавалося зробити навіть їхні фото.

На пляжі Золотої затоки в Новій Зеландії місцеві жителі помітили гігантського кальмара завдовжки 4 метри. Фото молюска опублікував туристичний гід Антон Дональдсон в Instagram.

За словами гіда, туристи здивувалися від побаченого.

"Для більшості така можливість випадає раз у житті, якщо випадає взагалі. Таке зустрінеш не на кожному пляжі, адже органічний матеріал недовго зберігається на пляжі", — пояснив Доналдсон.

[ + – ] Гігантський кальмар має найбільші очі Фото: Instagram

За його словами, ця морська істота була величезних розмірів — майже 4 метри завдовжки. Щупальця цьому кальмару відгризла якась інша морська істота, можливо, маленькі акули чи риби.

Гігантський кальмар

[ + – ] Гігантський кальмар зустрічається дуже рідко

Гігантський кальмар — другий найбільший молюск у світі, за своїми розмірами він поступається лише антарктичному гігантському кальмару, який, зі свого боку, може зрости до 13 метрів.

[ + – ] Туристи фотографують біля гігантського кальмара

Вони живуть по всій земній кулі, проте дуже рідко їх можна зустріти в природному середовищі. Мешкають ці молюски в океанах на глибині 300-1000 метрів.

До 2005 року не вдавалося навіть зробити фото цієї гігантського кальмара, а на відео їх зняли лише 2006 року біля японських островів Оґасавара.

За оцінками експертів National Geographic, у гігантських кальмарів найбільші очі серед усіх тварин, приблизно 25 см у діаметрі, розміром із середню тарілку. Вважається, що очі еволюціонували, щоб допомогти кальмару ловити відблиски біолюмінесцентного світла від здобичі на глибині нижче за 300 метрів під водою.

Гігантські кальмари — основний раціон кашалотів, іноді їх знаходять у шлунках грінд, акул та косаток.

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