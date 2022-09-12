"Бывает раз жизни": гигантского кальмара вымыло на берег Новой Зеландии (фото)

Эти моллюски обитают по всему земному шару, однако очень редко их можно встретить в естественной среде. До 2005 года не удавалось сделать даже их фото.

На пляже Золотого залива в Новой Зеландии местные жители заметили гигантского кальмара длиной 4 метра. Фото моллюска опубликовал туристический гид Антон Дональдсон в Instagram.

По словам гида, туристы были удивлены увиденным.

"Для большинства такая возможность выпадает раз в жизни, если выпадает вообще. Подобное встретишь не на каждом пляже, ведь органический материал недолго сохраняется на пляже", — пояснил Доналдсон.

[ + – ] Гигантский кальмар обладает самыми большими глазами. Фото: Instagram

По его словам, это морское существо было гигантских размеров — почти 4 метра в длину. Щупальца этому кальмару отгрызло какое-то другое морское существо, возможно, маленькие акулы или рыбы.

Гигантский кальмар

[ + – ] Гигантский кальмар встречается крайне редко.

Гигантский кальмар — второй крупнейший моллюск в мире, по своим размерам он уступает только антарктическому гигантскому кальмару, который, в свою очередь, может вырасти до 13 метров.

[ + – ] Туристы делают фото возле гигантского кальмара.

Они обитают по всему земному шару, однако очень редко их можно встретить в естественной среде. Обитают эти моллюски в океанах на глубине 300-1000 метров.

До 2005 года не удавалось даже сделать фото этой гигантского кальмара, а на видео их сняли только в 2006 году возле японских островов Огасавара.

По оценкам экспертов National Geographic, у гигантских кальмаров самые большие глаза среди всех животных, примерно 25 см в диаметре, размером со среднюю тарелку. Считается, что глаза эволюционировали, чтобы помочь кальмару ловить отблески биолюминесцентного света от добычи на глубине ниже 300 метров под водой.

Гигантские кальмары — основной рацион кашалотов, иногда их находят в желудках гринд, акул и косаток.

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