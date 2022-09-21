Акула-гігант або монстр-кальмар. Щось жахливе у мить розправилося з алігатором вагою 500 кг

Вчені виявили, що темні океани приховують жахливо величезну істоту досі невідому науку.

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Вчені з Університету Луїзіани хотіли дізнатися трохи більше про хижаків у глибинах океану і, схоже, натрапили на щось невідоме науці — настільки величезне, що в секунди змогло розправитися з напівтонним алігатором, пише Daily Star.

Під час дослідження вчені використовували три туші мертвих алігаторів вагою понад півтони. Туші рептилій були викинуті на дно океану на глибині приблизно 2 км у Мексиканській затоці і залишені там понад півсотні днів. Побачене дуже здивувало вчених.

[ + – ] Це мав бути гігантський кальмар, щоб поцупити тушу аліатора Фото: кальмар

Перша туша зникла з дна океану менш як за добу. Вчені встановили, що з нею розправилися глибоководні падальщики, такі як гігантські морські равлики — до речі, вони розправилися з алігатором набагато швидше, ніж припускали вчені.

Друга туша рептилії пролежала на дні трохи довше, але коли останки алігатора підняли на поверхню через 51 день, вчені виявили, що її кістки були повністю обгризені, не залишилося жодного щитка або луски. Детальний аналіз показав, що вчені натрапили на новий вид кістяного хробака сімейства Osedax.

Однак найбільший сюрприз вченим зробила третя туша алігатора. Дослідники виявили, що щось загадкове підхопило алігатора і забрало, не залишивши на туші нічого — лише на дні океану залишилася загадкова неглибока западина.

Вчені також виявили вантаж, прикріплений до туші на відстані близько 9 метрів від місця, де колись був алігатор. Цікаво, що туша рептилії була вагою понад 500 кг, а значить те, що її підняло, мало бути ще більше.

[ + – ] Якщо це була акула, то таких великих учених ще ніколи не зустрічали Фото: акула

Дослідники припускають, що вони зіткнулися з гігантською глибоководною акулою чи величезним кальмаром. Однак науці невідомі кальмари чи акули такого розміру, щоб могли запросто поцупити напівтонну тушу рептилії. Це означає, що вчені натрапили на щось невідоме науці.

Раніше Фокус писав, що вчені виявили ще одну загадкову істоту на дні океану — увагу вчених привернула невідомий синій слиз. Дослідники досі губляться у здогадах, що це могло бути.