Акула-гигант или монстр-кальмар. Ужасное нечто в миг расправилось с аллигатором весом в 500 кг

Ученые обнаружили, что темные океаны скрывают ужасающе огромное существо до сих пор неизвестное науке.

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Ученые из Университета Луизианы хотели узнать чуть больше о хищниках в глубинах океана и, похоже наткнулись на нечто неизвестное науке — настолько огромное, что в секунды смогло расправиться с полутонным аллигатором, пишет Daily Star.

В ходе исследования ученые использовали три туши мертвых аллигаторов весом более полутоны. Туши рептилий были выброшены на дно океана на глубине примерно 2 км в Мексиканском заливе и оставлены там на более полусотни дней. Увиденное очень удивило ученых.

[ + – ] Это должен был быть гигантский кальмар, чтобы утащить тушу аллиатора. Фото: Getty Images

Первая туша исчезла со дна океана менее чем за сутки. Ученые установили, что с ней расправились глубоководные падальщики, такие как гигантские морские улитки — к слову, они расправились с аллигатором намного быстрее, чем предполагали ученые.

Вторая туша рептилии пролежала на дне немного дольше, но когда останки аллигатора были подняты на поверхность спустя 51 день, ученые обнаружили, что ее кости были полностью обглоданы не осталось ни единого щитка или чешуи. Подробный анализ показал, что ученые наткнулись на новый вид костоядного червя семейства Osedax.

Однако самый большой сюрприз ученым преподнесла третья туша аллигатора. Исследователи обнаружили, что нечто загадочное подхватило аллигатора и унесло, не оставив на от туши ничего — лишь на дне океана осталась загадочная неглубокая впадина.

Ученые также обнаружили груз, который был прикреплен к туше на расстоянии около 9 метров от места, где когда-то находился аллигатор. Любопытно, что туша рептилии была весом более 500 кг, а значит то, что ее подняло должно было быть еще больше.

[ + – ] Если это была акула, то таких огромных ученые еще никогда не встречали. Фото: Getty Images

Исследователи предполагают, что они столкнулись с гигантской глубоководной акулой ли огромным кальмаром. Однако науке неизвестны кальмары либо акулы такого размера, чтобы могли запросто утащить полутонную тушу рептилии. Это значит, что ученые наткнулись на что-то неизвестное науке.

Ранее Фокус писал, что ученые обнаружили еще одно загадочное существо на дне океана — внимание ученых привлекла неизвестная синяя слизь. Исследователи до сих пор теряются в догадках, что это могло быть.