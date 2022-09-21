Точно не камень. Синяя слизь на дне океана загнала ученых в тупик

Исследователи не могут идентифицировать липких синих существ, обнаруженных глубоко под толщей воды.

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Ученые то и дело описывают новые виды, но порой на их пути попадаются столь причудливые существа, что их сложно описать. Таким открытием стало существо напоминающее синюю слизь, обнаруженное на дне океана, пишет Science Alert.

Неожиданная находка была обнаружена совершенно случайно в ходе исследовательской серии Национально управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). В рамках исследования участков Северной Атлантики у одного из Виргинских островов, Санта-Крус ученые погрузили в воду дистанционно управляемый аппарат (ROV).

Как и ранее видео съемка была записана и транслировалась онлайн для любителей глубоководных погружений. В ходе плавания ученых привлекли странные голубые капли, которые будто застыли над океаническим дном.

Исследователей заинтересовало столь любопытное и не виденное ранее существо, но они терялись в догадках что же это может быть. По мнению ученых, единственно, что известно сейчас — "это точно не камень".

Несколько существ были замечены на глубине 400-600 метров. Они представляют собой некие синие капли похожие на слизь. Некоторые ученые предполагают, что это может быть губка, мягкий коралл или оболочник (студенистые морские беспозвоночные). Однако пока существо не будет идентифицировано, его прозвали "синей слизью", "синим биоматом" и даже "ухабистой синей штукой".

Далее последует долгий процесс идентификации загадочной синей слизи. Ученым предстоит перелопатить около двух тысяч различных видов мягких кораллов, около 8,5 тысяч различных губок и еще порядка трех тысяч видов оболочников. И это не гарантирует успеха.

Если ученым не удастся обнаружить сходства существа с одним из более 13,5 вышеперечисленных видов обнаруженная синяя слизь так и останется загадкой до момента, пока ученые не смогут достать ее образец.

Отметим, что в ходе погружений ученым также удалось заснять других представителей причудливой океанической жизни. Например, бамбуковый коралл, окаменевший коралловый риф, стеклянную губку, топорик, бородатую рыбу и даже подсмотреть за оргией морского ежа, которую можно наблюдать крайне редко.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось установить, что найденное ранее загадочное существо без ануса не является предком человека.