Можно выдыхать. Ученые с облегчением выяснили, что существо без ануса — не предок человека

К счастью, морщинистый мешок с огромным ртом, с шипами и отверстиями относится к совсем другому генеалогическому древу.

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Международная исследовательская группа изучила загадочное микроскопическое существо, которое считается предком человека и пришла к выводу, что у нас на самом деле совсем разные истории, пишет Sci Tech Daily.

Окаменелости "любопытного" микроскопического существа были найдены в Китае. Их приблизительный возраст составляет около 500 миллионов лет. Ранее ученые считали, что Saccorhytus является далеким предком человека. К счастью, более глубокие изучения окаменелостей позволили визуализировать это крохотное существо и понять, что оно относится к совсем другому генеалогическому древу.

Визуально загадочное существо представляет собой остроконечный морщинистый мешок с огромным ртом, окруженным шипами и отверстиями. Эти отверстия изначально были интерпретированы исследователями как поры для жабр, что является характерной особенностью позвоночных, от которых и произошли наши далекие предки.

Однако подробный анализ, сотни рентгеновских снимков под разными углами позволили супер компьютеру создать трехмерную модель этого существа. В результате ученые выяснили, что отверстия, окружающие рот Saccorhytus, на самом деле когда-то были шипами, которые расщепились в процессе сохранения окаменелостей. К счастью, это помогло выявить родство микро окаменелостей.

По словам ученых, Saccorhytus был весьма любопытным и своеобразным зверем — трехмерная модель позволяет понять, что у него был огромный рот, отсутствовал анус, а вокруг рта располагались кольца шипов. По всей вероятности, именно они помогали ему захватывать и удерживать добычу.

[ + – ] Ученым удалось создать трехмерную модель Saccorhytus. Фото: Philip Donoghue

Отбросив связь с родословной человека, ученые сосредоточились на поиске генеалогического древа Saccorhytus. Исследователи считают, что на самом деле это причудливое существо относится к экдизозоям — группе в которую входят членистоногие и нематоды.

В ходе исследования, ученые сравнили Saccorhytus с различными группами живых существ, в том числе кораллами, анемонами и медузами, отличительной чертой которых также есть наличие рта и отсутствие ануса. В ходе продолжительного анализа, ученые пришли к выводу, что найденные окаменелости все же относятся к группе членистоногих и являются древним предком насекомых, крабов и круглых червей.

Однако Saccorhytus все еще находится под некой пеленой загадочности. Ученые знают, что у группы членистоногих сквозная кишка простирается от рта до ануса, однако окаменелости крохотного существа вовсе не обладают анусом. Ученые пришли к выводу, что в какой-то момент Saccorhytus пошел по обратному пути эволюции, регрессировал и избавился от ануса, унаследованного его предками.

Ученым еще предстоит узнать, чем вызван подобный регресс и установить место загадочного Saccorhytus на древе жизни. Однако они надеются, что дальнейшие изучения окаменелостей позволят им больше узнать о ходе жизни и развития группы членистоногих.

Ранее Фокус писал о том, что ученые опровергли известную теорию о том, что человек унаследовал свой мозг от рептилий.