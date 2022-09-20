Можна видихати. Вчені з полегшенням з'ясували, що істота без ануса — не предок людини

На щастя, зморшкуватий мішок із великим ротом, шипами й отворами стосується зовсім іншого генеалогічного дерева.

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Міжнародна дослідницька група вивчила загадкову мікроскопічну істоту, яка вважається предком людини та дійшла висновку, що в нас насправді зовсім різні історії, пише Sci Tech Daily.

Скам'янілості "цікавої" мікроскопічної істоти знайшли в Китаї. Їхній приблизний вік становить близько 500 мільйонів років. Раніше вчені вважали, що Saccorhytus є далеким предком людини. На щастя, глибші вивчення скам'янілостей дозволили візуалізувати цю крихітну істоту й зрозуміти, що вона стосується зовсім іншого генеалогічного дерева.

Візуально загадкова істота є гострим зморшкуватим мішком із величезним ротом, оточеним шипами й отворами. Ці отвори спочатку були інтерпретовані дослідниками як пори для зябер, що є характерною особливістю хребетних, від яких і походять наші далекі предки.

Однак докладний аналіз, сотні рентгенівських знімків під різними кутами дозволили суперкомп'ютеру створити тривимірну модель цієї істоти. У результаті вчені з'ясували, що отвори, що оточують рот Saccorhytus, насправді колись були шипами, які розщепилися в процесі збереження скам'янілостей. На щастя, це допомогло виявити спорідненість мікроскам'янілостей.

За словами вчених, Saccorhytus був дуже цікавим і своєрідним звіром — тривимірна модель дозволяє зрозуміти, що в нього був величезний рот, був відсутній анус, а навколо рота розташовувалися кільця шпильок. Імовірно, саме вони допомагали йому хапати й утримувати здобич.

[ + – ] Ученим удалося створити тривимірну модель Saccorhytus Фото: морщинистый мешок

Відкинувши зв'язок із родоводом людини, вчені зосередилися на пошуку генеалогічного древа Saccorhytus. Дослідники вважають, що насправді ця химерна істота належить до екдизозоїв — групи, до якої входять членистоногі та нематоди.

У ході дослідження вчені порівняли Saccorhytus із різними групами живих істот, у тому числі коралами, анемонами та медузами, відмінністю яких також є наявність рота і відсутність анусу. У ході тривалого аналізу, вчені дійшли висновку, що знайдені скам'янілості все ж таки відносяться до групи членистоногих і є стародавнім предком комах, крабів та круглих хробаків.

Однак Saccorhytus все ще знаходиться під якоюсь пеленою загадковості. Вчені знають, що в групи членистоногих наскрізна кишка простягається від рота до анусу, проте скам'янілості крихітної істоти зовсім не мають ануса. Вчені дійшли висновку, що в якийсь момент Saccorhytus пішов зворотним шляхом еволюції, регресував і позбувся ануса, успадкованого його предками.

Ученим ще належить дізнатися, чим викликаний подібний регрес і встановити місце загадкового Saccorhytus на дереві життя. Однак вони сподіваються, що подальші вивчення скам'янілостей дозволять їм більше дізнатися про перебіг життя й розвитку групи членистоногих.

Раніше Фокус писав про те, що вчені спростували відому теорію про те, що людина успадкувала свій мозок від рептилій.