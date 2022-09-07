Людина успадкувала свій мозок не від рептилій: учені спростували відому теорію

Дослідження показують, що мозок ссавців і рептилій розвивався окремо від загального предка.

Теорія про "мозок рептилій" уперше виникла в 60-70 роках минулого століття й згодом стала дуже популярною, проте нові дослідження показують, що ссавці та рептилії розвивалися паралельно та мають дуже мало схожого, пише Science Alert.

Автором ідеї про "триєдиний мозок" вважається нейробіолог Пол Маклін. Саме він зауважив, що окремі частини мозку ссавців дуже схожі на мозок рептилій і припустив, що відтоді, як життя перемістилося на сушу, мозок наших предків розвивався поетапно.

Згідно з концепцією Макліна, першим з'явився мозок рептилії — він обмежується базальними гангліями. Потім розвинулася лімбічна система — гіпокамп, мигдалеподібне тіло та гіпоталамус. І лише потім розпочався третій етап розвитку мозку — він характеризується розвитком неокортексу в приматів.

Нейробіолог вважав, що кожен із відділів мозку розвинувся окремо та відповідає за певні функції. Наприклад, базальні ганглії пов'язані з первинними реакціями — інстинктами виживання.

Із того часу у світі нейробіології велися жваві дискусії щодо теорії "мозку рептилії" в людини. Крапку в цій науковій суперечці поставили результати нового дослідження співробітників Інституту досліджень мозку імені Макса Планка.

Дослідницька група зосередилася на тому, що мозок не працює окремими секціями, кожна з яких відігравала б окрему роль, а скоріше представляє єдиний складний механізм, де всі області переплетені нейронними мережами й активно взаємодіють між собою.

Оскільки ми не маємо можливості досліджувати мозок стародавніх предків, нейробіологи вирішили проаналізувати мозок реальної ящірки — бородатої агами (Pogona vitticeps).

Учені вивчили близько 300 тисяч клітин мозку великої бородатої рептилії та визначили понад двісті різних типів нейронів. Отримані дані дослідники використовували для створення своєрідної карти клітинних типів мозку ящірки, а потім зіставили його з наявною картою мишей.

Дослідники виявили групу типів нейронів, схожих у рептилій і ссавців, незважаючи на те, що вони розвивалися окремо понад 300 мільйонів років. Однак усі ці типи нейронів не були обмежені певною областю мозку — більшість із них були в різних областях у ссавців і рептилій. Отже, теорія "триєдиного мозку" Макліна не знайшла свого підтвердження.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що сталося з мозком мишей, які два місяці пили Coca-Cola.