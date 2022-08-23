Вчені з'ясували, що відбулося з мозком мишей, які пили Coca-Cola два місяці

Вчені заявляють, що часте вживання напоїв на основі коли може викликати погіршення пам'яті та когнітивних здібностей.

Вчені з Університету Південної Санта-Катарини провели дослідження на лабораторних щурах, щоб з'ясувати, як популярний газований напій Coca-Cola та інші схожих видів газовані напої впливають на мозок. Тварин напували напоями протягом двох місяців. Результати дослідження були опубліковані на сайті Sciencedirect.

У матеріалі сказано, що дослідження було спрямоване на оцінку впливу споживання Coca-cola на поведінкові зміни у самців щурів віком 2, 8 та 14 місяців.

Так, гризунів розділили за групами. Протягом 67 днів вони пили газовану воду без обмежень, а ось контрольна група пила звичайну воду. Поведінкові тести вчені почали проводити на 57-й день експерименту та закінчили на 67-й день.

На 68-й день щурів умертвили, щоб провести розтин. Вчені розсікали лобову кору та гіпокамп для аналізу антиоксидантних ферментів каталази (КАТ) та супероксиддисмутази (СОД). Також у гіпокампі вимірювали окисні маркери реактивних речовин тіобарбітурової кислоти (TBARS) та діацетат дихлор-дигідро-флуоресцеїну (DCFH).

В результаті з'ясувалося, що вживання безалкогольних напоїв викликало погіршення пам'яті при виконанні завдань у лабіринті з радіальними рукавами, у Y-подібному лабіринті та у відкритому полі у 2- та 8-місячних щурів, але не у 14-місячних.

Також у матеріалі сказано, що у тесті на уникнення гальмування відмінностей між групами не було. У лобовій корі споживання безалкогольних напоїв знижувало активність КАТ у 8-місячних щурів та активність СОД у 8- та 14-місячних щурів. У гіпокампі безалкогольний напій збільшував активність КAT у 2- та 8-місячних щурів, підвищував рівні DCFH у всіх вікових групах та підвищував рівні TBARS у 2-місячних щурів.

Які висновки було зроблено?

За словами вчених, тривале вживання безалкогольних напоїв призводить до погіршення пам'яті та окислювального стресу. Найбільшим поведінковим змінам були піддані молодші щури, проте зміни в окисній системі були виявлені у всіх віках, що оцінюються.

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