Ученые выяснили, что произошло с мозгом мышей, которые пили Coca-Cola два месяца

Ученые заявляют, что частое употребление напитков на основе колы может вызвать ухудшение памяти и ухудшение когнитивных способностей.

Ученые из Университета Южной Санта-Катарины провели исследование на лабораторных крысах, чтобы выяснить, как популярный газированный напиток Coca-Cola и другие похожие газировки влияют на мозг. Животных поили газировкой в течение двух месяцев. Результаты исследования были опубликованы на сайте Sciencedirect.

В материале сказано, что исследование было направлено на оценку влияния потребления Coca-cola на поведенческие изменения у самцов крыс в возрасте 2, 8 и 14 месяцев.

Так, грызунов разделили по группам. В течение 67 дней они пили газировку без ограничений, а вот контрольная группа пили обычную воду. Поведенческие тесты ученые начали проводить на 57-й день эксперимента и закончили на 67-й день.

На 68 день крыс умертвили, чтобы провести вскрытие. Ученые рассекали лобную кору и гиппокамп для анализа антиоксидантных ферментов каталазы (КАТ) и супероксиддисмутазы (СОД). Также в гиппокампе измеряли окислительные маркеры реактивных веществ тиобарбитуровой кислоты (TBARS) и диацетат дихлор-дигидро-флуоресцеина (DCFH).

В результате выяснилось, что употребление безалкогольных напитков вызывало ухудшение памяти при выполнении заданий в лабиринте с радиальными рукавами, в Y-образном лабиринте и в открытом поле у ​​2- и 8-месячных крыс, но не у 14-месячных.

Также в материале сказано, что в тесте на избегание торможения различий между группами не было. В лобной коре потребление безалкогольных напитков снижало активность КAT у 8-месячных крыс и активность СОД у 8- и 14-месячных крыс. В гиппокампе безалкогольный напиток увеличивал активность КAT у 2- и 8-месячных крыс, повышал уровни DCFH во всех возрастных группах и повышал уровни TBARS у 2-месячных крыс.

Какие выводы были сделаны?

По словам ученых, длительное употребление безалкогольных напитков приводит к ухудшению памяти и окислительному стрессу. Наибольшем поведенческим изменениям были подвержены младшие крысы, однако изменения в окислительной системе были выявлены во всех оцениваемых возрастах.

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