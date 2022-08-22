Ученые рассказали, у каких животных самый большой мозг по отношению к размеру тела

Чем меньше животное, тем больше у него мозг по сравнению с размером тела.

Мозг – это один из самых сложных органов у животных. Он отличается как по общим размерам у разных животных, так и по размерам относительно размеров тела. Но не всегда наличие большого мозга по сравнению с размером тела говорит о наличии сильно развитого интеллекта, пишет Live Science.

У какого животного самый большой мозг по сравнению с размерами тела? На этот вопрос отвечает исследование международной группы биологов, которые решили это выяснить. Оказалось, что у представителей рода мелких муравьев под названием Brachymyrmex самый большой мозг по сравнению с размерами тела. Масса мозга этих муравьев составляет примерно 0,006 миллиграмма, а сама масса их тела составляет 0,049 миллиграмма. Это означает, что их мозг составляет примерно 12% массы тела, что дает соотношение массы мозга к массе тела примерно 1:8.

[ + – ] У представителей рода мелких муравьев под названием Brachymyrmex самый большой мозг по сравнению с размерами тела Фото: Live Science

В то же время, по словам ученых, самый большой мозг на Земле имеет такое морское млекопитающее, как кашалот. Его мозг весит в среднем 8 кг, а само животное весит примерно 45 тонн. Но соотношение массы мозга к массе тела составляет примерно 1: 5500.

"Размер мозга у животных часто имеет больший размер, если у него большое тело. Чем больше тело, тем его сложнее контролировать, а значит нужен мозг больших размеров. Но также стоит учитывать сложность поведения животного. Если хищнику нужно быть умнее, чем его жертва, то природа часто одаривает их большим мозгом", — говорит Софи Скотт из Университетского колледжа Лондона.

[ + – ] Самый большой мозг на Земле имеет такое морское млекопитающее, как кашалот. Его мозг весит в среднем 8 кг, а само животное весит примерно 45 тонн. Но соотношение массы мозга к массе тела составляет примерно 1: 5500 Фото: wikipedia

Но размер мозга не является идеальным показателем интеллекта животных. Например, мозг африканского слона имеет массу в примерно 4,6 кг. А это в три раза больше, чем весит мозг человека (вес нашего мозга колеблется в пределах от 1 до 2 кг). Но это не дает возможности слонам похвастаться такими же интеллектуальными способностями, как людям. По словам Скотт, их большой мозг нужен слонам как раз для того, чтобы управлять массивным телом и координировать мышечную активность туловища и ушей.

Точно так же, как размер мозга не является показателем интеллекта у животных, сравнение соотношения массы мозга и тела также может быть обманчивым. По словам ученых, у людей и грызунов примерно одинаковое соотношение массы мозга к массе тела — 1:40. Но если бы, например, крыса была размером с человека, то она не была бы такой же умной. Дело в том, что у этого грызуна кора головного мозга, которая отвечает за сложные психические функции, меньше и в ней меньше нейронов.

[ + – ] Точно так же, как размер мозга не является показателем интеллекта у животных, сравнение соотношения массы мозга и тела также может быть обманчивым. По словам ученых, у людей и грызунов примерно одинаковое соотношение массы мозга к массе тела — 1:40 Фото: Freepic

"Можно сравнить размеры мозга кролика, кошки и небольшой обезьяны. У них примерно одинаковая масса мозга, но их поведение отличается из-за того, что у них в мозге разный набор нейронов. Самой умной среди них будет как раз обезьяна", — говорит Скотт.

По словам Скотт, у человека достаточно маленькое тело для такого мозга, как у нас, если сравнивать с другими животными. Но у людей именно размер коры головного мозга и количество нейронов в ней объясняет наличие нашего уровня интеллекта больше, чем размер нашего мозга по отношению к нашему телу.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что мозг человека может получать новые знания даже когда человек об этом не догадывается. Мозг переходит в режим скрытого обучения даже когда человек сталкивается ненадолго с неизвестным пока ему объектом.

Также Фокус писал о новом исследовании, в рамках которого ученые выяснили, что температура нашего мозга превышает температуру тела. Также оказалось, что у мужчин и женщин температура мозга отличается