Намного выше 36,6. Рабочая температура человеческого мозга сравнима с настоящей лихорадкой

Исследователи также выяснили, что температура мозга у женщин и мужчин различается.

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Последнее исследование показало, что температура здорового мозга человека намного превышает температуру тела, иногда превышая 40 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Independent.

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По словам исследователей, средняя температура мозга у женщин и мужчин составляет 38,5°С. Но у обоих полов более глубокие области мозга могут разогреваться до 40°С и выше.

Несмотря на то, что такая температура в любой другой части тела считается опасно лихорадкой, ученые говорят, что подобные показатели для мозга – признак здоровой работы мозга.

"Самым удивительным является то, что мозг человека разогревается до температуры, которая диагностируется как тяжелая лихорадка. Такие температура фиксировались у людей с черепно-мозговыми травмами в прошлом. Но тогда ученые предполагали, что это результат травмы", – говорит руководитель исследования в Лаборатории молекулярной биологии Совета медицинских исследований (MRC) Джон О'Нил.

"Также нам удалось выяснить, что температура мозга падает ночью перед сном и растет в течение дня. Мы полагаем, что такие ежедневные изменения связаны с долгосрочным здоровьем головного мозга", – добавляет исследователь.

[ + – ] Карта температуры человеческого мозга Фото: N Rzechorzek/MRC LMB/Brain

Ранее подобные замеры брались у людей с различными травмами головного мозга в отделениях интенсивной терапии, где часто необходим непосредственный мониторинг мозга.

Но метод магнитно-резонансной спектроскопии (МРС) дал возможность ученым измерить температуру мозга неинвазивным способом у вполне здоровых людей.

В ходе исследования была создана 4D-карта температуры мозга здорового человека. В целом, результаты работы бросили вызов мнению о том, что температура мозга и человеческого тела одинаковы. Исследование также показало, что у людей с черепно-мозговой травмой, смена температуры мозга в течение дня связана с большей выживаемостью.

Ученые надеются, что открытие позволит улучшить лечение черепно-мозговых травм.

В исследовании приняли участие 40 добровольцев, их возраст варьировался от 20 до 40 лет. Температура мозга участников сканировалась утром, днем и поздним вечером в течение одного дня в Королевском лазарете Эдинбурга.

Ученые выяснили, что более глубокие области мозга разогревались до более 40°C, где самая высокая температура равнялась 40,9°C.

В зависимости от времени суток температура мозга менялась в среднем на 1°C. Самые высокие температура наблюдались днем, а самые низкие – ночью.

Как оказалось, женский мозг примерно на 0,4°C теплее, чем мужской. Ученые предполагают, что такая разница может быть вызвана той или иной фазой менструального цикла у женщин.

Температура человеческого мозга также увеличивалась с возрастом, особенно в его глубоких отделах. В этих местах рост температуры в среднем составлял 0,6°C.

Ученые также предполагают, что способность мозга к охлаждению может снижаться с возрастом. Пока неизвестно, связано ли это с возрастными нарушениями головного мозга.