Доказано, что мертвый мозг можно "вернуть к жизни", но есть загвоздка: открытие озадачило ученых

Исследователи считают, что их новая работа способна переопределить наше понимание жизни и смерти и границу между ними.

Related video

Около 5 лет назад нейробиолог, доктор философии Йельской школы медицины Звонимир Врселья с коллегами потрясли медицинское сообщество новаторским экспериментом. В ходе исследования им удалось извлечь мозг свиньи забитой на бойне, из ее головы, затем лишили его кислорода при комнатной температуре на четыре часа, а после подключили к реанимационному аппарату и оживили. Результаты этого исследования всколыхнули научное сообщество, пишет Popular Mechanics.

Известно, что сосудистая система живого мозга, также известная как сеть кровеносных сосудов, переносит насыщенную кислородом, богатую питательными веществами кровь в мозг через артерии и капилляры. Поэтому в своем исследовании ученые использовали специальный реанимационный аппарат BrainEx. С помощью этого устройства им удалось закачать в мертвый мозг смесь консервантов и лекарств, нацеленных на пути, которые обычно повреждаются из-за потери кислорода.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Авторы исследования отмечают, что смесь содержала заменитель крови, состоящий из молекул, которые уравновешивают уровни pH клеток, а также лекарства, предотвращающие чрезмерный иммунный ответ, и антибиотики.

То, что произошло дальше, удивило ученых: серая кора головного мозга покраснела, клетки возобновили производство белков, а нейроны начали демонстрировать признаки метаболической активности, как это делают живые. Простыми словами, ранее мертвый мозг свиньи теперь вновь выполнял клеточные функции, но он не был сознательным. По словам доктора Врселья, то, что они с коллегами обнаружили, было весьма экстремально: мозг нельзя было назвать полностью "живым", но он также и не казался мертвым.

По словам эксперта по реанимации, остановке сердца и интенсивной терапии, доктора Лэнса Беккера, результат этого эксперимента противоречит всему, что наука ранее знала о смерти. Более того, ученый также заявил, что в данный момент мир, по сути, оказался на пороге настоящей смены парадигмы, поскольку нам придется пересмотреть, что такое жизнь и что такое смерть.

После тестирования на свиньях Врселья и его коллеги теперь изучают пожертвованные человеческие мозги с помощью своей машины BrainEx. Это более деликатная операция, чем эксперименты со свиньями, и она влечет за собой серьезные этические последствия.

Во время эксперимента со свиным мозгом ученые убедились, что не происходит никакой мозговой активности, связанной с восприятием. Для этого команда включила в формулу седативные средства, которые предотвратили электрическую активность. Также ученые завершили эксперимент спустя 6 часов. Однако эксперименты с человеческим мозгом требуют большей осторожности.

По словам биомедицинского юридического эксперта из Стэнфордского университета в Калифорнии Хэнка Грили, если бы мозг человека медленно приближался к сознанию, это вызвало бы споры с этической, юридической и научной точки зрения.

Врселья сообщил изданию, что он и его коллеги "не намерены подключать кого-либо в момент смерти к своей машине BrainEx". Но то, чего они достигли на данный момент, является значительным шагом к доказательству того, что смерть мозга может быть не такой окончательной, как мы когда-то думали. Тем временем исследователи добились определенного успеха в поддержании мозга "клеточно активным до 24 часов", чтобы они могли тестировать методы лечения неврологических заболеваний. Они надеются помочь пациентам с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли регенерировать мозг: для этого они использовали уникальные клетки-трансформеры.