Доведено, що мертвий мозок можна "повернути до життя", але є заковика: відкриття спантеличило вчених

Дослідники вважають, що їхня нова робота здатна перевизначити наше розуміння життя і смерті та межу між ними.

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Близько 5 років тому нейробіолог, доктор філософії Єльської школи медицини Звонимир Врселья з колегами вразили медичну спільноту новаторським експериментом. Під час дослідження їм вдалося витягти мозок свині, забитої на бійні, з її голови, потім позбавили її кисню при кімнатній температурі на чотири години, а потім під'єднали до реанімаційного апарату та оживили. Результати цього дослідження сколихнули наукову спільноту, пише Popular Mechanics.

Відомо, що судинна система живого мозку, також відома як мережа кровоносних судин, переносить насичену киснем, багату поживними речовинами кров у мозок через артерії та капіляри. Тому у своєму дослідженні вчені використовували спеціальний реанімаційний апарат BrainEx. За допомогою цього пристрою їм вдалося закачати в мертвий мозок суміш консервантів і ліків, націлених на шляхи, які зазвичай пошкоджуються через втрату кисню.

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Автори дослідження зазначають, що суміш містила замінник крові, що складається з молекул, які врівноважують рівні pH клітин, а також ліки, що запобігають надмірній імунній відповіді, та антибіотики.

Те, що сталося далі, здивувало вчених: сіра кора головного мозку почервоніла, клітини відновили виробництво білків, а нейрони почали демонструвати ознаки метаболічної активності, як це роблять живі. Простими словами, раніше мертвий мозок свині тепер знову виконував клітинні функції, але він не був свідомим. За словами доктора Врселья, те, що вони з колегами виявили, було досить екстремально: мозок не можна було назвати повністю "живим", але він також і не здавався мертвим.

За словами експерта з реанімації, зупинки серця та інтенсивної терапії, доктора Ленса Беккера, результат цього експерименту суперечить усьому, що наука раніше знала про смерть. Ба більше, вчений також заявив, що наразі світ, по суті, опинився на порозі справжньої зміни парадигми, оскільки нам доведеться переглянути, що таке життя і що таке смерть.

Після тестування на свинях Врселья і його колеги тепер вивчають пожертвувані людські мізки за допомогою своєї машини BrainEx. Це більш делікатна операція, ніж експерименти зі свинями, і вона тягне за собою серйозні етичні наслідки.

Під час експерименту зі свинячим мозком учені переконалися, що не відбувається жодної мозкової активності, пов'язаної зі сприйняттям. Для цього команда включила у формулу седативні засоби, які запобігли електричній активності. Також учені завершили експеримент через 6 годин. Однак експерименти з людським мозком вимагають більшої обережності.

За словами біомедичного юридичного експерта зі Стенфордського університету в Каліфорнії Хенка Грілі, якби мозок людини повільно наближався до свідомості, це спричинило б суперечки з етичного, юридичного та наукового погляду.

Врселья повідомив виданню, що він і його колеги "не мають наміру підключати будь-кого в момент смерті до своєї машини BrainEx". Але те, чого вони досягли на цей час, є значним кроком до доказу того, що смерть мозку може бути не такою остаточною, як ми колись думали. Тим часом дослідники досягли певного успіху в підтримці мозку "клітинно активним до 24 годин", щоб вони могли тестувати методи лікування неврологічних захворювань. Вони сподіваються допомогти пацієнтам із такими захворюваннями, як хвороба Альцгеймера і Паркінсона.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли регенерувати мозок: для цього вони використовували унікальні клітини-трансформери.