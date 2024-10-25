Франкенштейн із п'ятачком. Мозок свині оживили через годину після смерті тварини (фото)

Китайський учений оживив мозок свині через годину після його вилучення і стверджує, що цей метод можна використовувати й на людях.

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Десятиліттями вчені працюють над тим, щоб зрозуміти, як помирає наш мозок, чи можемо ми запобігти його загибелі та чи вдасться нам коли-небудь "воскресити" його. У новому дослідженні вчені, схоже, максимально наблизилися до цього — їм вдалося оживити мозок свині, витягнутий із тіла тварини годину тому, пише Daily Mail.

Автори дослідження з Провінційної бази міжнародного співробітництва з науки й технологій Гуандуна змогли відновити мозкові хвилі, які вважаються такими, що представляють "свідому активність" у мозку мертвої тварини. Для цього команда використовувала абсолютно новий незвичайний метод.

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Повідомляється, що новий метод працює шляхом включення здорової печінки в штучну систему життєзабезпечення, що підтримує життя мозку. Вчені вважають, що печінка виробляє резервні енергетичні молекули, відомі як "кетонові тіла" — саме вони захищають наш мозок від травм.

Досі цей метод використовували лише на свинях, але вчені вважають, що найближчим часом його також можна буде використовувати та на людях. Передбачається, що це дасть змогу реанімувати пацієнтів із серцевим нападом, під'єднавши їх до печінки свині з відредагованими генами.

Тибетські міні-свині отримали менше пошкоджень мозку під час симульованого серцевого нападу, якщо печінка залишилася недоторканою Фото: Zhiyong Guo

Зупинка серця — одне з найбільш руйнівних явищ, яке може статися з нашим тілом. Фактично, це означає, що всі наші органи відчувають кисневе та енергетичне голодування. За відсутності кровообігу клітини, з яких складаються важливі тканини, з часом починають помирати. За словами вчених, цей процес називається ішемією і може спричинити непоправні ушкодження мозку впродовж лише кількох хвилин, що може призвести до довічних ускладнень або смерті.

Дослідники вивчали дані лікарень щодо пацієнтів із зупинкою серця і помітили дивовижну закономірність: пацієнти, які страждали на ішемію печінки, зазвичай зазнавали більш серйозних неврологічних ушкоджень і довше залишалися у відділенні інтенсивної терапії, а також демонстрували вищі показники смертності. Водночас ті, у кого печінка залишалася здоровою, як правило, жили довше і мали кращі результати одужання.

Виходячи з цих даних, вчені припустили, що, ймовірно, існує зв'язок між функцією печінки та тим, як мозок реагує на зупинку серця. Далі вчені вирішили перевірити свою теорію. Для цього вони штучно викликали ішемію у 17 вирощених у лабораторних умовах тибетських мінісвиней.

Піддослідних розділили на три групи:

у перших приплив крові був обмежений лише мозком;

у других — було відключено кровообіг у печінці;

треті склали контрольну групу.

Далі вчені препарували свиней і витягли їхній мозок. Вони виявили, що ті, у кого не було ішемії печінки, постраждали значно менше. На цьому етапі команда розпочала наступний експеримент — розробку системи життєзабезпечення, що включає здорову печінку. Зазначимо, що базова подібна система, як правило, складається зі штучного серця і легенів.

Мізки були повернуті до життя за допомогою модифікованої системи життєзабезпечення Фото: Zhiyong Guo

Команда розробила нову методику, яка йде далі базового методу і включає в систему здорову печінку, щоб свіжа кров перекачувалася через орган, перш ніж досягти мозку. Далі мозок свиней знову був витягнутий і підключений або до базової системи життєзабезпечення, або до модифікованої версії, що включає печінку.

Результати вказують на те, що в системі без печінки активність мозку поверталася протягом пів години й зберігалася протягом трьох-чотирьох годин після цього. Тим часом у мізках, під'єднаних до печінки, активність мозку поверталася протягом години, але зберігалася протягом усього шестигодинного періоду спостереження.

Команда продовжила експерименти та досягла граничного інтервалу — 50 хвилин. Мізки, залишені від'єднаними від тіла на такий проміжок часу, все ще виробляли альфа- і бета-хвилі, що вказує на свідому активність протягом повних 6 годин після того, як мозок знову повернули до життя.

Очевидно, що видалення мозку не спрацює для людей, але дослідники вважають, що їхній новий метод все одно може допомогти врятувати життя. Включаючи здорову печінку в процес життєзабезпечення, лікарі можуть продовжити вікно, протягом якого пацієнти можуть бути реанімовані.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зробили прорив на шляху до воскресіння людей.