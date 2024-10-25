Франкенштейн с пятачком. Мозг свиньи оживили спустя час после смерти животного (фото)

Китайский ученый оживил мозг свиньи спустя час после его извлечения и утверждает, что этот метод можно использовать и на людях.

Related video

Десятилетиями ученые работают над тем, чтобы понять, как умирает наш мозг, можем ли мы предотвратить его гибель и удастся ли нам когда-либо "воскресить" его. В новом исследовании ученые, похоже, максимально, приблизились к этому — им удалось оживить мозг свиньи, извлеченный из тела животного час назад, пишет Daily Mail.

Авторы исследования из Провинциальной базы международного сотрудничества по науке и технологиям Гуандуна смогли восстановить мозговые волны, считающиеся представляющими "сознательную активность" в мозге мертвого животного. Для этого команда использовала совершенно новый необычный метод.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сообщается, что новый метод работает путем включения здоровой печени в искусственную систему жизнеобеспечения, поддерживающую жизнь мозга. Ученые считают, что печень вырабатывает резервные энергетические молекулы, известные как "кетоновые тела" — именно они защищают наш мозг от травм.

До сих пор этот метод использовался лишь на свиньях, но ученые полагают, что в ближайшем времени его также можно будет использовать и на людях. Предполагается, что это позволит реанимировать пациентов с сердечным приступом, подключив их к печени свиньи с отредактированными генами.

Тибетские мини-свиньи получили меньше повреждений мозга во время симулированного сердечного приступа, если печень осталась нетронутой Фото: Zhiyong Guo

Остановка сердца — оно из самых разрушительных явлений, которое может произойти с нашим телом. Фактически, это означает, что все наши органы испытывают кислородное и энергетическое голодание. При отсутствии кровообращения клетки, из которых состоят важные ткани, со временем начинают умирать. По словам ученых, этот процесс называется ишемией и может вызвать непоправимые повреждения мозга в течение всего нескольких минут, что может привести к пожизненным осложнениям или смерти.

Исследователи изучали данные больниц по пациентам с остановкой сердца и заметили удивительную закономерность: пациенты, страдающие ишемией печени, как правило, испытывали более серьезные неврологические повреждения и дольше оставались в отделении интенсивной терапии, а также демонстрировали более высокие показатели смертности. В то же время те, у кого печень оставалась здоровой, как правило, жили дольше и имели лучшие результаты выздоровления.

Исходя из этих данных, ученые предположили, что, вероятно, существует связь между функцией печени и тем, как мозг реагирует на остановку сердца. Далее ученые решили проверить свою теорию. Для этого они искусственно вызвали ишемию у 17 выращенных в лабораторных условиях тибетских мини-свиней.

Подопытных разделили на три группы:

у первых приток крови был ограничен лишь мозгом;

у вторых — было отключено кровообращение в печени;

третьи составили контрольную группу.

Далее ученые препарировали свиней и извлекли их мозг. Они обнаружили, что те, у кого не было ишемии печени, пострадали значительно меньше. На этом этапе команда приступила к следующему эксперименту — разработке системы жизнеобеспечения, включающую здоровую печень. Отметим, что базовая подобная система, как правило, состоит из искусственного сердца и легких.

Мозги были возвращены к жизни с помощью модифицированной системы жизнеобеспечения Фото: Zhiyong Guo

Команда разработала новую методику, которая идет дальше базового метода и включает в систему здоровую печень, чтобы свежая кровь перекачивалась через орган, прежде чем достичь мозга. Далее мозг свиней вновь был извлечен и подключен либо к базовой системе жизнеобеспечения, либо к модифицированной версии, включающей печень.

Результаты указывают на то, что в системе без печени активность мозга возвращалась в течение получаса и сохранялась в течение трех-четырех часов после этого. Между тем, в мозгах, подключенных к печени, активность мозга возвращалась в течение часа, но сохранялась в течение всего шестичасового периода наблюдения.

Команда продолжила эксперименты и достигла предельного интервала — 50 минут. Мозги, оставленные отсоединенными от тела на такой промежуток времени, все еще производили альфа- и бета-волны, что указывает на сознательную активность в течение полных 6 часов после того, как мозг вновь вернули к жизни.

Очевидно, что удаление мозга не сработает для людей, но исследователи считают, что их новый метод все равно может помочь спасти жизни. Включая здоровую печень в процесс жизнеобеспечения, врачи могут продлить окно, в течение которого пациенты могут быть реанимированы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые сделали прорыв на пути к воскрешению людей.