Вернули из мертвых часть тела: ученые сделали прорыв на пути к воскрешению людей

Если результаты ученых будут применимы к умершему мозгу, то можно будет вернуть человека к жизни.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Ученым из Университета штата Юта, США, удалось вернуть к жизни глаза умершего донора органов. Это открытие может означать, что однажды смерть мозга не будет означать смерть в нынешнем понимании и что человека можно будет воскресить из мертвых, сообщает Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В результате нового исследования ученые выяснили, что светочувствительные клетки сетчатки глаза умершего человека могут реагировать на свет в течении 5 часов после смерти. Они даже могут обмениваться сигналами друг с другом, как это происходит у живых людей.

Воскрешение мертвых реально?

Данные нервные клетки в сетчатке глаза являются частью центральной нервной системы (ЦНС), куда также входят человеческий головной и спинной мозг. Новое открытие ученых говорит о том, что существует вероятность того, что и другим нервным клеткам можно вернуть жизнеспособность. Таким образом можно будет восстановить сознание у людей, у которых мозг умер.

Смерть мозга происходит тогда, когда он перестает работать из-за того, что в него не поступает кислород или кровь. Для того, чтобы оживить глаза умершего донора органов, ученые восстановили подачу кислорода и других питательных веществ в глаза через 20 минут после того, как их изъяли у донора.

Результаты нового исследования

"Мы смогли оживить светочувствительные клетки в желтом пятне сетчатки глаза человека, которое отвечает за остроту зрения. Эти клетки даже через 5 часов после смерти человека все еще реагировали на яркий и даже тусклый свет. Теперь мы задаемся вопросом: действительно ли смерть мозга – это конец?", — говорит Фатима Аббас из Университета штата Юта.

[ + – ] Расположение желтого пятна (или макулы) на снимке глазного дна правого глаза. Правее расположено слепое пятно (англ. optic disk) Фото: wikipedia

Согласно законодательству многих стран, человек считается умершим, если у него умер мозг, даже если специальные аппараты поддерживают работу легких и сердца.

"Это абсолютно новое достижение, нам удалось даже заставить эти нервные клетки посылать сигналы друг другу, то есть они общались между собой. Такого раньше никогда никто не делал", — говорит Франс Винберг из Университета штата Юта.

По словам ученых, их новое открытие может помочь в разработке новых методов лечения потери зрения, а также поможет лучше понять болезни мозга.

"Еще одним важным моментом является то, что наш новый метод поддержания работоспособности глаз после смерти человека можно будет использовать и в рамках других исследований. Это открывает абсолютно новые возможности, которые нельзя получить при изучении лабораторных животных", — говорит Винберг.

Фокус уже писал о том ,что в результате нового исследования ученые выяснили, как люди становятся психопатами.