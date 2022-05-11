Убийцы без чувства вины: ученые объяснили, как люди становятся психопатами

По словам исследователей, у психопатов чаще всего увеличена область переднего мозга, в отличие от обычных людей.

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Новое исследование подтверждает существующее мнение о том, что мозг некоторых преступников, которые совершают насильственные преступления, может развиваться неправильно в детском и подростковом возрасте, сообщает Independent.

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Ученые из Наньянского технологического университета, Сингапур, выяснили, что область мозга, которая называется полосатое тело, у психопатов в среднем на 10% больше, чем у людей, которые не имеют склонности к психопатии.

В своем исследовании ученые использовали данные МРТ мозга психопатов, которые имеют расстройство личности, называемое эгоцентричная антисоциальная личность. Такие психопаты никогда не раскаиваются в совершенных действиях и не испытывают никакого сочувствия к окружающим.

В рамках исследования ученые сравнили данные МРТ психопатов с данными людей, у которых есть небольшая склонность к психопатии или же такие черты отсутствуют вообще.

Предыдущие исследования уже предсказывали, что часть переднего мозга, а именно полосатое тело может быть увеличенным у психопатов. Теперь же ученые подтвердили, что это так и объем полосатого тела у психопатов увеличен примерно на 10% по сравнению с другими людьми в выборке исследования.

[ + – ] Полосатое тело - анатомическая структура в мозге человека Фото: wikipedia

По словам ученых эта область мозга отвечает за координацию нескольких аспектов познания: планирование действий, принятие решений, мотивацию, поддержку и восприятие неминуемой ответственности за свои действия.

"Наше исследование показывает, что на становление психопатов, кроме влияния окружающих их людей, также влияет и размер структур мозга. Этим и отличаются, кроме всего прочего, антисоциальные личности от обычных людей", — говорит Оливия Чой из Наньянского технологического университета.

По словам ученых, новое исследование подтверждает существующее мнение о том, что мозг некоторых преступников, которые совершают насильственные преступления, может развиваться неправильно в детском и подростковом возрасте

"Эта работа подтверждает нашу уверенность в том, что психопатия связана с изменениями в полосатом теле, области мозга, которая играет важную роль в процессах самопознания и социализации", — говорит соавтор исследования Андреа Гленн из Университета штата Алабама, США.

Теперь же ученые хотят выяснить, какие точно факторы влияют на то, что появляются такие существенные различия в мозге у антисоциальных личностей и обычных людей.