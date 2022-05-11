Вбивці без почуття провини: вчені пояснили, як люди стають психопатами

За словами дослідників, у психопатів найчастіше збільшена область переднього мозку, на відміну від звичайних людей.

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Нове дослідження підтверджує наявну думку про те, що мозок деяких злочинців, які скоюють насильницькі злочини, може розвиватися неправильно в дитячому та підлітковому віці, повідомляє Independent.

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Вчені з Наньянського технологічного університету, Сінгапур, з'ясували, що область мозку, що називається смугасте тіло, у психопатів у середньому на 10% більша, ніж у людей, які не мають схильності до психопатії.

У своєму дослідженні вчені використали дані МРТ мозку психопатів, які мають розлад особистості, що називається егоцентрична антисоціальна особистість. Такі психопати ніколи не каються в скоєних діях і не відчувають жодного співчуття до оточення.

В межах дослідження вчені порівняли дані МРТ психопатів з даними людей, які мають невелику схильність до психопатії або ж такі риси відсутні взагалі.

Попередні дослідження вже передбачали, що частина переднього мозку, саме смугасте тіло може бути збільшеним у психопатів. Тепер учені підтвердили, що це так, і обсяг смугастого тіла у психопатів збільшений приблизно на 10%, якщо порівняти з іншими людьми у вибірці дослідження.

[ + – ] Смугасте тіло — анатомічна структура в мозку людини Фото: wikipedia

За словами вчених ця галузь мозку відповідає за координацію кількох аспектів пізнання: планування дій, прийняття рішень, мотивацію, підтримку та сприйняття неминучої відповідальності за свої дії.

"Наше дослідження показує, що на становлення психопатів, крім впливу людей, що оточують їх, також впливає і розмір структур мозку. Цим і відрізняються, крім усього іншого, антисоціальні особистості від звичайних людей", — говорить Олівія Чой з Наньянського технологічного університету.

За словами вчених, нове дослідження підтверджує наявну думку про те, що мозок деяких злочинців, які скоюють насильницькі злочини, може розвиватися неправильно в дитячому та підлітковому віці.

"Ця робота підтверджує нашу впевненість у тому, що психопатія пов'язана зі змінами в смугастому тілі, області мозку, яка відіграє важливу роль у процесах самопізнання та соціалізації", — каже співавтор дослідження Андреа Гленн з Університету штату Алабама, США.

Тепер учені хочуть з'ясувати, які фактори впливають на те, що з'являються такі істотні відмінності в мозку в антисоціальних особистостей і звичайних людей.