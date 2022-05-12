Повернули з мертвих частину тіла: вчені зробили прорив на шляху до воскресіння людей

Якщо результати вчених застосують до померлого мозку, можна буде повернути людину до життя.

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Вченим з Університету штату Юта, США вдалося повернути до життя очі померлого донора органів. Це відкриття може означати, що одного разу смерть мозку не означатиме смерть у теперішньому розумінні й що людину можна буде воскресити з мертвих, повідомляє Daily Mail.

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В результаті нового дослідження вчені з'ясували, що світлочутливі клітини сітківки ока померлої людини можуть реагувати на світло протягом 5 годин після смерті. Вони можуть обмінюватися сигналами один з одним, як це відбувається в живих людей.

Воскресіння мертвих реальне?

Дані нервові клітини в сітківці ока є частиною центральної нервової системи (ЦНС), куди також входять людський головний та спинний мозок. Нове відкриття вчених свідчить про те, що існує можливість того, що й іншим нервовим клітинам можна повернути життєздатність. Так можна буде відновити свідомість у людей, у яких мозок помер.

Смерть мозку відбувається тоді, коли він перестає працювати через те, що в нього не надходить кисень чи кров. Для того, щоб пожвавити очі померлого донора органів, вчені відновили подачу кисню та інших поживних речовин у вічі через 20 хвилин після того, як їх вилучили в донора.

Результати нового дослідження

"Ми змогли оживити світлочутливі клітини в жовтій плямі сітківки ока людини, яка відповідає за гостроту зору. Ці клітини навіть через 5 годин після смерті людини все ще реагували на яскраве і навіть тьмяне світло. Тепер ми міркуємо: чи справді смерть мозку — це кінець?" — каже Фатіма Аббас з Університету штату Юта.

[ + – ] Розташування жовтої плями (або макули) на знімку очного дна правого ока. Правіше розташована сліпа пляма (англ. optic disk) Фото: wikipedia

Відповідно до законодавства багатьох країн, людину вважають померлою, якщо в неї помер мозок, навіть якщо спеціальні апарати підтримують роботу легенів та серця.

"Це абсолютно нове досягнення, нам вдалося навіть змусити ці нервові клітини надсилати сигнали один одному, тобто вони спілкувалися між собою. Такого раніше ніколи ніхто не робив", — каже Франс Вінберг з Університету штату Юта.

За словами вчених, їхнє нове відкриття може допомогти в розробці нових методів лікування втрати зору, а також допоможе краще зрозуміти хвороби мозку.

"Ще одним важливим моментом є те, що наш новий метод підтримки працездатності очей після смерті людини можна буде використати й в межах інших досліджень. Це відкриває абсолютно нові можливості, які не можна отримати під час вивчення лабораторних тварин", — говорить Вінберг.

Фокус вже писав про те, що в результаті нового дослідження вчені з'ясували, як люди стають психопатами.