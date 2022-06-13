Набагато вище за 36,6. Робочу температуру людського мозку можна порівняти зі справжньою лихоманкою

Дослідники також з'ясували, що температура мозку в жінок і чоловіків різниться.

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Останнє дослідження показало, що температура здорового мозку людини набагато перевищує температуру тіла, іноді перевищуючи 40 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє Independent.

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За словами дослідників, середня температура мозку в жінок і чоловіків становить 38,5 °С. Але в обох статей глибші області мозку можуть розігріватися до 40°С вище.

Незважаючи на те, що така температура в будь-якій іншій частині тіла вважається небезпечною лихоманкою, вчені кажуть, що подібні показники для мозку — ознака здорової роботи мозку.

"Найдивовижнішим є те, що мозок людини розігрівається до температури, яка діагностується як важка лихоманка. Такі температури фіксувалися в людей із черепно-мозковими травмами в минулому. Але тоді вчені припускали, що це результат травми", — каже керівник дослідження в Лабораторії молекулярної біології Ради медичних досліджень (MRC) Джон О'Ніл.

"Також нам удалося з'ясувати, що температура мозку падає вночі перед сном і зростає протягом дня. Ми вважаємо, що такі щоденні зміни пов'язані з довгостроковим здоров'ям головного мозку", — додає дослідник.

[ + – ] Карта температури людського мозку Фото: мозг

Раніше подібні виміри бралися в людей із різними травмами головного мозку у відділеннях інтенсивної терапії, де часто потрібний безпосередній моніторинг мозку.

Але метод магнітно-резонансної спектроскопії (МРС) дав змогу вченим виміряти температуру мозку неінвазивним способом у цілком здорових людей.

У ході дослідження було створено 4D-карту температури мозку здорової людини. У цілому результати роботи кинули виклик думці про те, що температура мозку та людського тіла однакові. Дослідження також показало, що в людей із черепно-мозковою травмою зміна температури мозку протягом дня пов'язана з більшим виживанням.

Учені сподіваються, що відкриття дозволить покращити лікування черепно-мозкових травм.

У дослідженні взяли участь 40 добровольців, їхній вік варіювався від 20 до 40 років. Температура мозку учасників сканувалася вранці, вдень і пізно увечері протягом одного дня в Королівському лазареті Единбурга.

Учені з'ясували, що глибші області мозку розігрівалися до понад 40°C, де найвища температура дорівнювала 40,9°C.

Залежно від часу доби температура мозку змінювалася в середньому на 1°C. Найвищі температури спостерігалися вдень, а найнижчі — вночі.

Як виявилося, жіночий мозок приблизно на 0,4°C тепліший, ніж чоловічий. Учені припускають, що така різниця може бути спричинена тією чи іншою фазою менструального циклу в жінок.

Температура людського мозку також збільшувалася з віком, особливо в його глибоких відділах. У цих місцях зростання температури в середньому складало 0,6°C.

Учені також припускають, що здатність до охолодження мозку може знижуватися з віком. Поки що невідомо, чи це пов'язано з віковими порушеннями головного мозку.