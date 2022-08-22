Вчені розповіли, у яких тварин найбільший мозок відносно розміру тіла

Що менше тварина, то більший у неї мозок відносно розмірів тіла.

Мозок — це один із найскладніших органів у тварин. Він відрізняється як за загальним розміром у різних тварин, так і за розмірами щодо розмірів тіла. Але не завжди наявність великого мозку, порівняно з розміром тіла, говорить про наявність сильно розвиненого інтелекту, пише Live Science.

У якої тварини найбільший мозок порівняно з розмірами тіла? На це питання відповідає дослідження міжнародної групи біологів, які вирішили це з'ясувати. Виявилося, що у представників роду дрібних мурах під назвою Brachymyrmex найбільший мозок порівняно з розмірами тіла. Маса мозку цих мурах становить приблизно 0,006 міліграма, а маса їх тіла становить 0,049 міліграма. Це означає, що їхній мозок становить приблизно 12% маси тіла, що дає співвідношення маси мозку до маси тіла приблизно 1:8.

[ + – ] У представників роду дрібних мурах під назвою Brachymyrmex найбільший мозок порівняно з розмірами тіла Фото: Seneca-Guns

Водночас, за словами вчених, найбільший мозок на Землі має такий морський ссавець, як кашалот. Його мозок важить у середньому 8 кг, а сама тварина важить приблизно 45 тонн. Але співвідношення маси мозку до маси тіла становить приблизно 1:5500.

"Розмір мозку у тварин часто має більший розмір, якщо у тварини велике тіло. Чим більше тіло, тим його складніше контролювати, а отже потрібен мозок великих розмірів. Але також варто враховувати складність поведінки тварини. Якщо хижаку потрібно бути розумнішим, ніж його жертва, то природа часто обдаровує їх великим мозком", — каже Софі Скотт з Університетського коледжу Лондона.

[ + – ] Найбільший мозок на Землі має такий морський ссавець, як кашалот. Його мозок важить у середньому 8 кг, а сама тварина важить приблизно 45 тонн. Але співвідношення маси мозку до маси тіла становить приблизно 1:5500 Фото: wikipedia

Але розмір мозку не є ідеальним показником інтелекту тварин. Наприклад, мозок африканського слона має масу приблизно 4,6 кг. А це втричі більше, ніж важить мозок людини (вага нашого мозку коливається в межах від 1 до 2 кг). Але це не дає можливості слонам похвалитися такими ж інтелектуальними здібностями, як людям. За словами Скотт, їхній великий мозок потрібен слонам якраз для того, щоб керувати масивним тілом та координувати м'язову активність тулуба та вух.

Так само, як розмір мозку не є показником інтелекту у тварин, порівняння співвідношення маси мозку та тіла також може бути оманливим. За словами вчених, у людей та гризунів приблизно однакове співвідношення маси мозку до маси тіла — 1:40. Але якби, наприклад, щур був розміром з людину, то він не був би таким розумним. Справа в тому, що у цього гризуна кора головного мозку, яка відповідає за складні психічні функції, менша і в ній менше нейронів.

[ + – ] Так само, як розмір мозку не є показником інтелекту у тварин, порівняння співвідношення маси мозку і тіла також може бути оманливим. За словами вчених, у людей і гризунів приблизно однакове співвідношення маси мозку до маси тіла – 1:40 Фото: Freepic

"Можна порівняти розміри мозку кролика, кішки та невеликої мавпи. У них приблизно однакова маса мозку, але їхня поведінка відрізняється через те, що у них у мозку різний набір нейронів. Найрозумнішою серед них буде якраз мавпа", — каже Скотт.

За словами Скотта, у людини є досить маленьке тіло для такого мозку, як у нас, якщо порівнювати з іншими тваринами. Але у людей саме розмір кори головного мозку та кількість нейронів у ній пояснює наявність нашого рівня інтелекту більше, ніж розмір нашого мозку відносно нашого тіла.

Як вже писав Фокус, вчені з'ясували, що мозок людини може отримувати нові знання навіть коли людина про це не здогадується. Мозок переходить у режим прихованого навчання навіть коли людина стикається ненадовго з невідомим поки що їй об'єктом.

Також Фокус писав про нове дослідження, у якому вчені з'ясували, що температура нашого мозку перевищує температуру тіла. Також виявилося, що у чоловіків та жінок температура мозку відрізняється.