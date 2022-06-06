Сховані можливості. Мозок людини може "вчитися" навіть без відома господаря

Просте знайомство з невідомими поки людині об'єктами переводить мозок у режим прихованого навчання, щоб отримати повну інформацію пізніше.

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Нове дослідження вчених з Університету штату Огайо, США, показує, що мозок людини починає обробку інформації про поки невідомі йому об'єкти, що дає можливість людині краще отримувати нові знання в майбутньому. Вчені сподіваються розкрити всі подробиці цього прихованого виду навчання в нашому мозку, повідомляє ScienceAlert.

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Людина за все життя отримує дуже багато нової інформації. І мозок поділяє цю інформацію на категорії, тобто відбувається класифікації тих чи інших нових об'єктів. Але цей процес часто відбувається приховано в нашому мозку.

Приховане навчання в мозку людини

Наприклад, людина дізнається, що кішка та собака — це різні об'єкти не тому, що хтось про це сказав або так її навчили, а тому, що вона їх бачила та знайома з ними. В межах нового дослідження вчені хотіли розібратися в процесі прихованого навчання нашого мозку і як воно допомагає людині краще обробляти нову інформацію.

"Часто ми бачимо навколишні об'єкти, але не ставимо собі за мету дізнатися про них більше. Але ми з'ясували, що просте знайомство з невідомим готує ґрунт для того, щоб ми могли дізнатися більше інформації про ці об'єкти в майбутньому", — говорить Володимир Слуцький з Університету штату Огайо.

Експеримент із фантастичними істотами

Під час експериментів із залученням понад 400 дорослих учасників, вчені показували людям незнайомих їм фантастичних істот, що рухаються по екрану комп'ютера. Але їх розділили на різні категорії, так само як і об'єкти "кішка-собака".

[ + – ] За словами вчених, часто ми бачимо навколишні об'єкти, але не ставимо собі за мету дізнатися про них більше. Але виявилося, що просте знайомство з невідомим готує ґрунт для того, щоб ми могли дізнатися більше інформації про ці об'єкти в майбутньому Фото: Freepic

На екрані деякі учасники експерименту бачили, що одні істоти рухаються до червоної ділянки в лівій частині монітора, інші до синьої ділянки у правій частині монітора. Але вчені не говорили респондентам, що ці істоти належать до різних видів.

Після цього всім добровольцям розповіли, що фантастичні істоти належать до різних видів та пояснили, як їх відрізнити. В результаті виявилося, що люди, яким спочатку показували цих істот, а потім розповіли про них, змогли швидше розібратися в тому, хто є хто і в чому їх особливості.

"Мозок учасників, які спочатку бачили рухомих істот, отримав уже певну інформацію. Далі людям розповіли, як відрізнити цих істот. Коли респонденти отримали нову інформацію, то вони швидше могли визначитись у двох нових категоріях об'єктів", — каже Лейла Ангер з Університету штату Огайо.

[ + – ] Під час експериментів із залученням понад 400 дорослих учасників, вчені показували людям незнайомих їм фантастичних істот, що рухаються по екрану комп'ютера. Але вони були розділені на різні категорії, так само, як і об'єкти "кішка-собака" Фото: Freepic

Пізніше учасникам експерименту включали звуки, які супроводжували рухи тієї чи іншої істоти. І знову ті люди, які до цього вже отримали зорову інформацію, змогли ще краще закріпити знання про нові об'єкти.

Висновки вчених

"Первинна зорова та звукова інформація вже відклалася в мозку, тобто люди поки не були повністю готові дізнатися більше про нових істот, але мозок під час прихованого навчання підготував необхідний ґрунт для явного навчання. Люди готові були отримувати нову інформацію набагато швидше", — каже Ангер.

Тепер учені планують ще більше розібратися в процесі прихованого навчання нашим мозком і в майбутньому хочуть дізнатися, як цей процес відбувається також і в дітей.

Фокус вже писав про те, що вчені відповіли, як оптична ілюзія змушує бачити чорну діру, що росте.