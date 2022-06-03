Ігри розуму. Вчені відповіли, як оптична ілюзія змушує бачити чорну діру, що росте

Це зображення обманює мозок і змушує його думати, що людина рухається в печері чи тунелі.

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Вчені з Університету Осло, Норвегія, з'ясували, як одна оптична ілюзія може обдурити мозок людини. Завдяки цьому обману може здатися, що "чорна діра" в центрі зображення розширюється, начебто людина йде назустріч їй, повідомляє Live Science.

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Оптична ілюзія складається з чорного еліпса в центрі зображення, оточеного темним ореолом. Цей еліпс нанесений на біле тло, а саме фонове зображення заповнене чорними еліпсами набагато меншого розміру. Коли людина дивиться на зображення, то їй здається, що великий чорний еліпс розширюється, тому ця ілюзія отримала назву "діра, що розширюється".

Легкий обман розуму

Вчені вважають, що ця ілюзія обманює мозок, заявляє його думати, що людина рухається в темнішому просторі, наприклад, у печері або тунелі. Під час експерименту більшість із 50 учасників заявили, що бачили, як темрява розширюється, коли дивилися на зображення. Вчені вважають, що ця оптична ілюзія грає на сприйнятті мозком зміни рівня освітленості.

За словами Бруно Лаєнга з Університету Осло, ця дуже динамічна оптична ілюзія обманює мозок і змушує людину побачити зміну рівня освітленості там, де її насправді немає.

"Ми вважаємо, що ілюзія впливає на реакцію мозку на світло, коли він вважає, що рівень освітленості має зараз змінитися. Чорний еліпс у центрі зображення схожий на вхід у тунель, а навколишній візерунок створює в людини враження, що вона рухається до цього тунелю. Мозок вважає, що зараз буде менше світла і розширюватиме зіниці очей", — каже Лаєнг.

[ + – ] За словами Бруно Лаєнга з Університету Осло, ця дуже динамічна оптична ілюзія обманює мозок і змушує людину побачити зміну рівня яскравості там, де її насправді немає Фото: Seneca-Guns

Одні бачать розширення "чорної діри", а інші ні

Під час експерименту вчені побачили, що в тих, хто дивився на ілюзію зіниці розширювалися, ніби вони справді йдуть у темніше місце. Але одні учасники дослідження бачили більше розширення "чорної діри", інші — менше. І їхні зіниці також розширювалися відповідно до того, який розмір "діри" вони бачили.

"Це говорить про те, що зіниця реагує на те, як ми сприймаємо зміну рівня освітленості, навіть якщо ця зміна не справжня", — говорить Лаєнг.

Не всі учасники експерименту побачили розширення чорного еліпса у центрі зображення. Наразі вчені не знають, чому так відбувається.

"Ми хочемо провести випробування з тваринами, як вони реагуватимуть на це зображення. Може нам і вдасться розгадати цю загадку", — говорить Лаєнг.

Нагадуємо, що вчені розповіли, який давній предок нагородив людину мозком.

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