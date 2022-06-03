Игры разума. Ученые ответили, как оптическая иллюзия заставляет видеть растущую черную дыру

Это изображение обманывает мозг и заставляет его думать, что человек двигается в пещере или туннеле.

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Ученые из Университета Осло, Норвегия выяснили, как одна оптическая иллюзия может обмануть мозг человека. Благодаря этому обману может показаться, что "черная дыра" в центре изображения расширяется, как вроде бы человек идет навстречу ей, сообщает Live Science.

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Оптическая иллюзия состоит из черного эллипса в центре изображения, который окружен темным ореолом. Этот эллипс нанесен на белый фон, а само фоновое изображение заполнено черными эллипсами намного меньшего размера. Когда человек смотрит на изображение, то ему кажется, что большой черный эллипс расширяется, поэтому эта иллюзия получила название "расширяющаяся дыра".

Легкий обман разума

Ученые считают, что эта иллюзия обманывает мозг, заявляет его думать, что человек двигается в более темном пространстве, например, в пещере или туннеле. Во время эксперимента большинство из 50 участников заявили, что видели, как темнота расширяется, когда смотрели на изображение. Ученые считают, что эта оптическая иллюзия играет на восприятии мозгом изменения уровня освещенности.

По словам Бруно Лаенга из Университета Осло, эта очень динамичная оптическая иллюзия обманывает мозг и заставляет человека увидеть изменение уровня освещенности там, где его на самом деле нет.

"Мы считаем, что иллюзия влияет на реакцию мозга на свет, когда он считает, что уровень освещенности должен сейчас измениться. Черный эллипс в центре изображения похож на вход в туннель, а окружающий узор создает у человека впечатление, что он движется к этому туннелю. Мозг считает, что сейчас будет меньше света и расширяет зрачки глаз", — говорит Лаенг.

[ + – ] По словам Бруно Лаенга из Университета Осло, эта очень динамичная оптическая иллюзия обманывает мозг и заставляет человека увидеть изменение уровня яркости там, где его на самом деле нет Фото: Live Science

Одни видят расширение "черной дыры", а другие нет

В ходе эксперимента ученые увидели, что у тех, кто смотрел на иллюзию зрачки расширялись, как будто они действительно идут в более темное место. Но одни участники исследования видели большее расширение "черной дыры", а другие — меньшее. И их зрачки также расширялись в соответствии с тем, какой размер "дыры" они видели.

"Это говорит о том, что зрачок реагирует на то, как мы воспринимаем изменение уровня освещенности, даже если это изменение не настоящее", — говорит Лаенг.

Но не все участники эксперимента увидели расширение черного эллипса в центре изображения. Пока что ученые не знают, почему так происходит.

"Мы хотим провести испытания с животными, как они будут реагировать на это изображение. Может нам и удастся разгадать эту загадку", — говорит Лаенг.

Напоминаем, что ученые рассказали, какой древний предок наградил человека мозгом.

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