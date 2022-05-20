Клюква для улучшения памяти: ученые проверили достоверность избитого мифа

Исследователи решили поставить точку в спорах о пользе клюквы для улучшения когнитивных функций мозга.

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Новое исследование показывает, что употребление небольшой тарелки клюквы ежедневно может предотвращать деменцию и улучшать память. Об этом сообщает Daily Mail.

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Согласно полученным данным, положительные изменения были зафиксированы среди пожилых людей, принимавших ежедневно около 100 г клюквы. У добровольцев, которые принимали порошкообразную клюкву, продемонстрировали улучшение памяти уже через 12 недель.

В подтверждение этому, МРТ-сканирование мозга участников эксперимента показало, что клюква улучшила приток к крови к важным частям мозга.

Исследование было проведено учеными из Университета Восточной Англии. Эксперимент также показал, что уровень "плохого" холестерина среди участников снизился на 9%. Команда считает, что это также поспособствовало "улучшению кровотока в мозге и когнитивных функций".

"Плохой холестерин" – это липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Он имеет свойство затвердевать и образовывает бляшки в артериях, чем уменьшает приток крови к мозгу.

Но медики советуют всем, кто хочет улучшить свою память, употреблять сырую или порошкообразную клюкву, а не пить клюквенный сок, который зачастую имеет высокий уровень сахара.

Резкий и неприятный вкус клюквы может стать проблемой, но ягоды можно употреблять и в сушенном виде с добавлением сахара.

В рамках исследования, половина из 60 пожилых участников в возрасте 50–80 лет принимали сушенную клюкву в виде порошка. Остальная часть группы принимала плацебо.

Также в начале исследования ученые проверили кровь и МРТ участников, чтобы удостовериться, что у них нет серьезных заболеваний или слабоумия. Из эксперимента были исключены курильщики и люди, проходящие медикаментозное лечение.

Как уже сообщалось, контрольная группа получала плацебо, а другая – 4,5 г порошка из клюквы.

В начале и в конце исследования были взяты анализы крови и проведены когнитивные тесты. Также был проанализирован уровень холестерина и работа мозга.

Ведущий автор исследования доктор Дэвид Возур подтвердил, что у группы, которая ела клюкву, "значительно улучшилась" память. Ученые также увидели лучшее кровообращение в важных частях мозга, которые отвечают за восприятие новой информации.

Уровень "плохого" холестерина также снизился в группе, которая принимала клюкву.

"Группа, принимавшая клюкву, показала значительное снижение уровня ЛПНП, который способствует атеросклерозу – утолщению или отвердению артерий из-за накопления в них бляшек. Результаты нашего исследования подтверждают, что клюква может улучшить состояние сосудов и способствовать кровообращению в мозге, повышая когнитивные функции", – подытожил эксперт.