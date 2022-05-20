Журавлина для покращення пам'яті: вчені перевірили достовірність поширеного міфу

Дослідники вирішили поставити крапку в суперечках про користь журавлини для покращення когнітивних функцій мозку.

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Нове дослідження показує, що вживання невеликої тарілки журавлини щодня може запобігати деменції та покращувати пам'ять. Про це повідомляє Daily Mail.

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Згідно з отриманими даними, позитивні зміни зафіксовані серед людей похилого віку, які приймали щодня близько 100 г журавлини. В добровольців, які приймали порошкоподібну журавлину, продемонстрували покращення пам'яті вже через 12 тижнів.

На підтвердження цього, МРТ-сканування мозку учасників експерименту показало, що журавлина покращила приплив до крові до важливих частин мозку.

Дослідження провели вчені з Університету Східної Англії. Експеримент також показав, що рівень "поганого" холестерину серед учасників знизився на 9%. Команда вважає, що це також сприяло "покращенню кровообігу в мозку та когнітивних функцій".

"Поганий холестерин" — це ліпопротеїни низької густини (ЛПНГ). Він має властивість тверднути й утворює бляшки в артеріях, що зменшує приплив крові до мозку.

Але медики радять усім, хто хоче покращити свою пам'ять, вживати сиру або порошкоподібну журавлину, а не пити журавлинний сік, який часто має високий рівень цукру.

Різкий і неприємний смак журавлини може стати проблемою, але ягоди можна вживати й в сушеному вигляді з додаванням цукру.

У межах дослідження, половина з 60 літніх учасників віком 50-80 років приймала сушені журавлини у вигляді порошку. Решта групи приймала плацебо.

Також на початку дослідження вчені перевірили кров та МРТ учасників, щоб переконатися, що в них немає серйозних захворювань чи деменції. З експерименту виключено курців і людей, які проходять медикаментозне лікування.

Як повідомляли, контрольна група отримувала плацебо, а інша — 4,5 г порошку з журавлини.

На початку та наприкінці дослідження взято аналізи крові та проведено когнітивні тести. Також проаналізовано рівень холестерину та роботу мозку.

Провідний автор дослідження доктор Девід Возур підтвердив, що у групі, який вживала журавлину, "значно покращилася" пам'ять. Вчені також побачили найкращий кровообіг у важливих частинах мозку, які відповідають за сприйняття нової інформації.

Рівень "поганого" холестерину також знизився у групі, яка приймала журавлину.

"Група, яка приймала журавлину, показала значне зниження рівня ЛПНГ, який сприяє атеросклерозу — потовщенню або затвердженню артерій через накопичення в них бляшок. Результати нашого дослідження підтверджують, що журавлина може покращити стан судин і сприяти кровообігу в мозку, підвищуючи когнітивні", — підсумував експерт.